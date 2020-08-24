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24.08.2020 20:07
Рубрика: Экономика

"Клик" для чиновника

Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Новое направление по подготовке цифровых кадров стартует этой осенью в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Акселерационная программа "Клик" соберет 5000 чиновников и представителей крупных коммерческих и некоммерческих компаний. Команды разработают 500 проектов, 50 из которых будут реализованы на практике.
Основная задача программы "Клик" - научить работать с данными. Фото: iStock Основная задача программы "Клик" - научить работать с данными. Фото: iStock
Основная задача программы "Клик" - научить работать с данными. Фото: iStock

Основная задача программы - научить работать с данными. Сейчас решения очень часто принимаются под давлением общественного мнения, которое не всегда отражает реальную картину, говорит Дмитрий Песков, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологичного развития, руководитель Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики. Особенно остро эту проблему выявила пандемия. Новая образовательная программа должна подтолкнуть переход к решениям на основе настоящих выверенных данных.

Фото: iStock
Цифровая экономика становится "инкубатором" новых рабочих мест

О недостаточности "цифрового" образования государственных и бизнес-управленцев говорят давно. Технологии развиваются быстрыми темпами - госуслуги и документооборот переходят в цифровой формат, происходит глобальная перестройка городской среды, цифровизация всех отраслей промышленности. При этом методы управления во многом остаются архаичными.

В феврале 2019 года для обучения государственных и муниципальных служащих, ответственных за цифровую трансформацию, был создан Центр подготовки руководителей цифровой трансформации на базе РАНХиГС. Только в прошлом году там обучилось почти 13,5 тысячи госслужащих из 85 регионов.

Почти половина из них - руководители населенных пунктов, которым часто не хватает знаний и компетенций. Например, навыков управления проектами, работы с данными или выстраивания бизнес-процессов, рассказывает Ксения Ткачева, директор центра. Курсы позволяют слушателям изучить широкий круг вопросов, связанных с цифровой трансформацией, и понять, куда развиваться дальше.

В 2020 году из-за пандемии программу скорректировали так, чтобы ее можно было проходить дистанционно. В этом формате до конца года центр планирует обучить более 3000 госслужащих.

В центре реализуется и программа, которая готовит "цифровых" управленцев высшего звена. Ее с легкой руки премьера Михаила Мишустина называют "цифровым спецназом". По программе еще в 2019 году прошли обучение вице-премьер Виктория Абрамченко, глава минздрава Михаил Мурашко, замглавы минкомсвязи Максим Паршин. Сейчас обучение проходят 50 слушателей.

Программа "Клик", которая стартует в сентябре этого года - еще один шаг на пути повышения цифровой грамотности управленцев. Разработчики программы решили полностью уйти от лекций и посвятить все два месяца проработке конкретных корпоративных или региональных задач участников. Лучшие решения будут реализованы на практике.

Тем временем

Более 60 федеральных министерств и ведомств подготовят "дорожные карты" по внедрению решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Федеральный проект "Искусственный интеллект" сейчас проходит финальную стадию согласования. "Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать "дорожные карты" по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей. Кроме того, в федеральном проекте "Искусственный интеллект" правительство предусмотрит меры поддержки отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. Среди таких мер - поддержка стартапов на ранних стадиях, финансирование пилотных внедрений отечественных решений", - сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по искусственному интеллекту (ИИ) для руководителей цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти. На ней госслужащие прошли обучение возможностям применения технологий ИИ, а до 12 сентября они должны разработать "дорожные карты" по внедрению таких решений в работу ведомств и защитить их в минкомсвязи. Приоритетными отраслями для внедрения решений на основе ИИ станут сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и транспорт.

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