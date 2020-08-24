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24.08.2020 19:52
Рубрика: В мире

Кто "хоронит" Макрона

Пропустит ли действующий президент Франции выборы в 2022 году?
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Небольшая заметка в последнем номере парижского еженедельника Valeurs actuelles ("Актуальные ценности") привлекала внимание читателей, а это в основном публика правоконсервативных взглядов, довольно смелым предположением. Мол, не исключено, что действующий президент Пятой республики откажется баллотироваться на второй срок в ходе намеченных на весну 2022 года президентских выборов. В качестве основной причины, которая могла бы спровоцировать такое решение, журнал называет гипотетическое ухудшение внутриполитической и социальной обстановки в стране.
Окружение Макрона убеждено: он победит на следующих президентских выборах, если примет в них участие. Фото: AP Окружение Макрона убеждено: он победит на следующих президентских выборах, если примет в них участие. Фото: AP
Окружение Макрона убеждено: он победит на следующих президентских выборах, если примет в них участие. Фото: AP

Правда, собственных аргументов еженедельник не приводит, а ссылается на коротенькую публикацию в другом столичном издании Le Point. Там под рубрикой "Конфиденциально" , где, как правило, появляются разного рода слухи, а порой и откровенные фейки, цитируются слова безымянного советника из Елисейского дворца о том, что в перспективе "продолжительные и глубокие социальные волнения могут скомпрометировать кандидатуру" Макрона и что "такого сценария следует опасаться". Вместе с тем инкогнито поделился информацией о том, что в Елисейском дворце "все убеждены" в победе Макрона на предстоящих выборах, если он в них примет участие.

Фото: P Photo/Martin Meissner
Макрон сообщил о признаках возвращения коронавируса во Франции

В президентской администрации, на заметку в Valeurs actuelles реагировать не стали, судя по всему, решив, что на подобные слухи уже был в свое время дан ответ. Дело в том, что в начале июня в прессе уже появлялись кривотолки насчет того, что Макрон планировал сложить с себя полномочия, дабы "через несколько недель или месяцев" провести досрочные президентские выборы, тем самым он бы "застал политических противников врасплох" и укрепил свои позиции. При этом в прессе тогда ссылались на якобы имевшее место заявление Макрона в ходе видеоконференции с узким кругом проживающих в Лондоне спонсоров его предвыборной кампании 2017 года.

Тогда на запросы, поступившие от ряда изданий, в том числе от газеты Le Figaro, первой опубликовавшей эту информацию в качестве "эксклюзива" и агентства AFP, Елисейский дворец дал четкий ответ. В нем было указано, что "вопрос об отставке президента Республики никогда не поднимался" и что он "не принимал участие в (упомянутой) видеоконференции".

Напомним, что за всю историю Пятой республики французам лишь дважды приходилось досрочно голосовать на президентских выборах. В 1974 году после смерти президента Жоржа Помпиду и в 1969 году, когда Шарль де Голль ушел от дел, проиграв общенациональный референдум.

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