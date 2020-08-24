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24.08.2020 15:55

ПСБ и "Иннопрактика" представили первый в России рейтинг диверсификации проектов ОПК

"Промсвязьбанк" и негосударственный институт развития "Иннопрактика" организовали первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса и подвели итоги в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках". По результатам исследования были разработаны предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска продукции гражданского назначения.

"В ходе исследования мы изучили практические кейсы реализации проектов по диверсификации более чем 350 организаций ОПК, из которых многие были признаны успешными. В тоже время комплексный анализ показал, что темпы роста диверсификации требуют ускорения. Для этого необходимо через механизмы господдержки стимулировать как спрос на продукцию гражданского назначения, так и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых институтов. Отдельно стоит упомянуть область НИОКР, где нужно находить новые формы взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью, финансовыми институтами и государством", - рассказал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.

Так, программа, определяющая направления развития выпуска гражданской продукции, на текущий момент есть лишь у 23% организаций, и только в 17% организаций назначен топ-менеджер, отвечающий за диверсификацию, сообщил генеральный директор Межведомственного аналитического центра Владимир Довгий.

"Наш совместный с ПСБ проект - это инструмент для выявления наиболее актуальных потребностей отрасли, - указала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова. - Рейтинг позволил выявить среди организаций этого сектора группу тех, кто по совокупности показателей демонстрирует лучшие практики по выпуску гражданской продукции".

Исследование было представлено на заседании Рейтингового комитета, который возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Оператором рейтинга выступил Межведомственный аналитический центр.

Исследование планируется проводить ежегодно во взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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