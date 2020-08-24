Путин обсудил с Нетаньяху Сирию и коронавирус

Премьер-министр Израиля позвонил президенту России. Речь в телефонном разговоре шла о ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, а также о производстве вакцин от коронавируса.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись мнениями по вопросам ближневосточного урегулирования в контексте договоренности Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент России подчеркнул принципиальную позицию в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы. Путин надеется, что соглашение между Израилем и ОАЭ будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Путин и Нетаньяху рассмотрели ситуацию в Сирии, отметив заинтересованность в продолжении координации для противодействия международному терроризму.

Президент России и премьер-министр Израиля также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Лидеры подтвердили настрой на развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавируса, включая клинические исследования и производство вакцин.

Было условлено об активизации контактов на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.