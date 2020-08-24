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24.08.2020 16:55
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Нетаньяху Сирию и коронавирус

Текст: Кира Латухина
Премьер-министр Израиля позвонил президенту России. Речь в телефонном разговоре шла о ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, а также о производстве вакцин от коронавируса.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись мнениями по вопросам ближневосточного урегулирования в контексте договоренности Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент России подчеркнул принципиальную позицию в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы. Путин надеется, что соглашение между Израилем и ОАЭ будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.

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Путин и Нетаньяху рассмотрели ситуацию в Сирии, отметив заинтересованность в продолжении координации для противодействия международному терроризму.

Президент России и премьер-министр Израиля также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

Лидеры подтвердили настрой на развитие взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавируса, включая клинические исследования и производство вакцин.

Было условлено об активизации контактов на различных уровнях, сообщили в пресс-службе Кремля.

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