19 августа на 102 году жизни умер Борис Евгеньевич Патон.

Эта новость едва мелькнула на обочине российских СМИ, не уверен, что она так уж много места заняла и в СМИ Украины.

Да все ли знают, кто такой Патон?

Б. Е. Патон (1918 - 2020) - президент Национальной АН Украины (НАНУ, в советское время - АН УССР), директор Института электросварки им. Е.О. Патона. Дважды Герой Социалистического Труда, первый Герой Украины, лауреат Ленинской и Сталинской премии, Большой Золотой медали АН СССР им. Ломоносова, Большой золотой медали НАНУ им. Вернадского, золотой медали РАН им. Королева, премии "Глобальная энергия" и прочая, и прочая, и прочая - до конца статьи.

Любые прилагательные, определения "легенда", "гигант", "титан", "последний из могикан" и т.д. - самоочевидны и невыразительны. Просто - ПАТОН.

Патон входит в книгу рекордов по многим номинациям. Он был одновременно самым старым членом РАН и НАНУ - и по возрасту, и по академическому стажу (член АН СССР с 1962 г., АН УССР с 1958 г.). Больше того. У него самый большой академический стаж за всю историю Российской и, конечно, Украинской академии наук.

Патон был президентом АН УССР - НАНУ с 1962 г., т. е. 58 лет. Рискну предположить, что за всю историю всех академий наук Мира никто никогда не занимал этот пост столько лет. Патон был директором института им. Патона (создан его отцом и назван в его честь) с 1953 г., т.е. 67 лет. Опять же рискну предположить, что в Мире сегодня нет ни одного президента университета или любой иной фирмы и организации, который возглавлял бы ее столько лет.

Но и это - далеко не все.

Самое удивительное совпадение вот какое. Б.Е. Патон родился в Киеве 14 ноября 1918 г. И в тот же день в Киеве родилась Украинская академия наук! Не знаю, что по этому поводу могут сказать специалисты по теории вероятности, но это кажется просто мистикой.

Б. Е. Патон родился в Киеве 14 ноября 1918 г. И в тот же день в Киеве родилась Украинская академия наук!

Б.Е. Патон - выходец из богатой российской дворянской семьи, голландско-шотландско-немецкого происхождения. Впрочем, сам он говорил: "по паспорту и в душе я - русский". Заявление не самое простое в современной Украине...

Но с "социо-культурной" точки зрения Патона можно считать не "русским", а - советским. И дело, конечно, не в том, что он был членом КПСС (1952), членом ЦК КПСС (1966-1991). Может быть, он был "убежденным марксистом", возможно, был вполне равнодушен к "Манифесту коммунистической партии" - он в любом случае был державником-государственником. В одном из последних интервью он сказал, что для успешной работы президента государственной академии наук необходимы 4 условия: "высокий научный авторитет, организаторский талант, личная порядочность и понимание государственных интересов".

Вся карьера Патона проходила в СССР, и тот государственный интерес - Большая Наука Империи, с упором на ВПК, он хорошо понимал. После распада СССР и возникновения самостоятельной Украины он, естественно, был лояльным патриотом нового Государства, но то, что его симпатии лежат в СССР - не скрывал.

Да и как могло быть иначе.

Академия наук Украины - как ее ни назови, АН УССР, НАНУ или еще как-то - для Патона была, по его словам, не "местом работы, а Семьей". Понятно, что он не мог не переживать тяжелую болезнь своей семьи. В 1991 г. в АН УССР было 89 000 сотрудников, сейчас - около 30 000! Понятно и то, в какую сторону сдвинулся их возраст. Странно, что их хоть столько-то осталось - ведь средняя зарплата по НАНУ - 105 долл.

Предвижу злорадство многих читателей, мол, "так вам и надо", "за что боролись - на то и напоролись" и т.д. Чем искать сучки в чужом глазу, достаточно признать, что Золотой Век науки - что "нашей", что "ихней" пришелся на 1950-1960-е годы. Я не могу тут описывать историю АН Украины. Скажу лишь, что там был свой период "бури и натиска", еще в 1930 - 1940-е годы. Тогда возникли лучшие украинские институты (скажем, по инициативе Иоффе был создан Физтех в Харькове, где работали Ландау, Иваненко), в Киеве - выдающиеся математики и механики Боголюбов, Крылов, Лаврентьев, С. Лебедев... В прикладной области - тот же Институт электросварки, весь научный комплекс вокруг "Южмаша" в Днепропетровске (академики АН СССР и Украины Янгель, Уткин). Безусловно, это была органическая часть науки СССР, со всеми ее успехами, ошибками, бедами (достаточно вспомнить 1937 г., когда были посажены подряд два директора того же Физтеха - Обреимов и Лейпунский; или государственный антисемитизм, особенно цепкий и мелочный на Украине).

Он держался до конца - делал что мог, пытался сохранить Академию "до лучших времен"

Разрыв научно-технологических связей с Россией не компенсировался свободными контактами с европейской и американской наукой. Все свелось просто к утечке мозгов - а утекать с Украины есть чему. Украинские школьники на международных математических олимпиадах занимают места с 23-го по 4-е - это уровень Англии, Германии, результаты чуть хуже России. Так что и талантов хватает, и среднее образование осталось неплохое. Но применить это на родине невозможно - и вот одна из самых титулованных математиков среднего поколения, Марина Вязовская из Киева, вместо того чтобы быть украинским академиком, естественно, предпочитает работать в Германии, Швейцарии.

Легко понять - КАК все это переживал Патон. Но он держался до конца - делал что мог, пытался сохранить Академию "до лучших времен".

Мне кажется, что лучшей памятью было бы учредить Медаль имени Патона - общую для РАН и НАНУ - и вручать ее российскому и украинскому ученому. Наверное, он бы такую идею одобрил.