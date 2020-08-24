Alcon Tower - новый формат жизни на высоте

Для Ленинградского проспекта характерна сравнительно низкоэтажная застройка середины XX века. Казалось бы, гармонично вписать в этот архитектурный ландшафт высотную башню будет очень сложно, однако специалистам из архитектурной мастерской "Евгений Герасимов и партнёры" это удалось. Доминирующая Alcon Tower удачно объединила прогрессивные архитектурные решения с роскошным ар-деко первой половины прошлого века и одновременно напоминает легендарные небоскрёбы Манхэттена и семь сталинских высоток Москвы. За сходство с последними этот дом уже называют "восьмой сестрой".

Ярусное строение и стремительные линии 168-метрового небоскрёба моментально приковывают к нему внимание, а преобладающее положение над сравнительно невысокими строениями района выявляет ещё одно преимущество: практически все апартаменты в комплексе получились видовыми. В зависимости от того, на какую сторону света выходят панорамные окна, резиденты комплекса смогут наслаждаться видами на храм Христа Спасителя, "Москва-сити", Кремль, Дом правительства, здание МИДа, стадион "Динамо", Петровский парк, ВДНХ и Останкинскую телебашню.

Фото: предоставлены Alcon Tower.

Новый комплекс апартаментов удачно вписывается в застройку района не только архитектурно, но и концептуально. Район Беговой отличает прекрасно и всесторонне развитая инфраструктура - непременное условия для полноценной жизни в формате бизнес и премиум-класса. Alcon Tower и сам является многофункциональным комплексом, о чём мы расскажем в дальнейшем, однако очевидно, что для комфортной жизни исключительно важную роль играет именно инфраструктура локации и высокая транспортная доступность.

В радиусе 1 км вокруг комплекса расположились самые разнообразные объекты инфраструктуры: многочисленные кафе и рестораны, спорткомплексы и фитнес-клубы, аптеки и медицинские центры, супермаркеты и торговые центры, концертные площадки и мастерские. Здесь же находятся несколько школ и детских садов, а также вузы - Московский международный университет и Пограничная Академия ФСБ России. Вокруг Alcon Tower уже сформирован деловой кластер с большим количеством бизнес-центров класса А. Что касается транспортной доступности, то в непосредственной близости от комплекса расположены станции метро "Динамо" и "Петровский парк", чуть дальше - "Белорусская". На автомобиле буквально 1 минута до ТТК, 10 минут - до Садового кольца, всего 15 минут для Кремля, а за 25 минут можно добраться до Шереметьево.

Фото: предоставлены Alcon Tower.

Наконец, сам по себе комплекс апартаментов Alcon Tower является значимым объектом и настоящим событием на столичном рынке недвижимости. В первую очередь это величественная архитектура 36-этажного монолитного небоскрёба, однако в большей степени это новый формат жилого пространства. Всего в доме 209 апартаментов с продуманными до мельчайших деталей планировками: до 15 этажа располагаются, в основном, студии, большинство из которых располагает возможностью горизонтального объединения. Высота потолков составляет 3,3 метра. Начиная с 16-го этажа, находятся премиальные лоты: с отдельной лифтовой группой и небольшим количеством апартаментов на этаже. Отдельно стоит упомянуть пентхаусы, каждый из которых занимает целый этаж, а их панорамные окна и видовые террасы выходят сразу на все стороны света. Высота потолков в пентхаусах - 3,5 м, а площадь этих лотов доходит до 255 кв. м.

Фото: предоставлены Alcon Tower.

Особое внимание было уделено подходу к отделке апартаментов. Во всех апартаментах-студиях, расположенных ниже 15-го этажа, выполнена дизайнерская отделка в двух цветовых вариантах - Classic Light и Natural Dark, что подойдет для быстрого и бесхлопотного заселения. Все остальные апартаменты реализованы в отделке White Box, что позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи по своему индивидуальному замыслу.

Автомобили будут располагаться на подземном паркинге на 136 машино-мест с отдельным лифтом из лобби. Также в распоряжении резидентов комплекса будет 96 кладовых.

Премиальные черты комплекса проявляются и во внутренней инфраструктуре Alcon Tower, которая отличается большим разнообразием. Просторное и светлое лобби в стиле ар-деко станет важной частью общественных пространств, а на первых трёх этажах комплекса будет размещаться коммерция: собственные кафе, рестораны, магазины, фитнес-центр, салон красоты, переговорные комнаты и другая необходимая инфраструктура. Важно отметить, что контроль за качеством предоставляемых услуг будет обеспечивать сам девелопер Alcon Group, что гарантирует стабильно высокий уровень арендаторов и предлагаемого сервиса.

Сдача проекта планируется на 2 квартал 2022 года.