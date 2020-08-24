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24.08.2020 09:59
Рубрика: Происшествия

Мошенник под видом сотрудника банка выманил у москвички миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Схема мошенничества была старой, но все еще действующей - люди на этот обман ведутся.

Фото: iStock
Эксперты раскрыли схемы мошенничества через WhatsApp

В пресс-службе УВД по Восточному административному округу Москвы сообщили, что 55-летней жительнице столицы позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонивший сообщил, что ее личный кабинет взломан и необходимо срочно перевести денежные средства на другие банковские счета, чтобы мошенники не смогли ими воспользоваться. Испугавшись, женщина перевела деньги на счета, указанные незнакомцем. Однако позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское Москвы задержали подозреваемого на улице Сталеваров. Им оказался 20-летний житель Подмосковья. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного противоправного деяния.

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