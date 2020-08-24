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24.08.2020 10:58
Рубрика: Власть

Москвичи после самоизоляции сделали выбор в пользу личных авто

Текст: Сергей Жуков

Жители столицы после длительной самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса, сделали выбор в пользу личных автомобилей. Об этом сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Фото: iStock
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- За время самоизоляции многие были лишены привычного доступа к "кровеносной системе" города, - отметил он в беседе с РИА Новости. - После спада волны пандемии люди начали возвращаться к активной жизни, больше передвигаться.

Однако многие, по его словам, пересели на личные автомобили, поскольку считают, что так безопаснее. Поэтому, уверен Ликсутов, "кровеносная система" города постепенно "закупоривается", так как на дороги выезжает больше транспорта, нежели до ситуации с коронавирусной инфекцией.

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