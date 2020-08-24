Наталья Сергунина: Молодым москвичам - "Навыки будущего"

Москвичи предложили, как лучше обучать молодежь финансовой грамотности и бизнес-планированию, привлечь к разработкам реальных проектов и многому другому в рамках краудсорсинг-проекта "Навыки будущего". Горожане поделились собственными идеями и проголосовали за предложения других участников на этом сайте весной 2020 года.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина: "После экспертного отбора и голосования жителей мы взяли в работу больше 200 идей. Некоторые из них уже реализованы. Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу "Бизнес-уик-энд" добавили тему бизнес-планирования".

Всего к краудсорсинг-проекту присоединились более 15 тысяч человек. Они предложили свыше двух тысяч идей по 6 направлениям: "Навыки будущего", "Работа детских технопарков", "Поддержка детских технопарков", "Компании - участники акции "День без турникетов", "Обучение на бизнес-уик-эндах" и "Информирование жителей о предпринимательстве". Проект провел ГКУ "Новые технологии управления" совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.