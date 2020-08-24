Поступления НДФЛ в бюджет Москвы опередили показатели 2019 года

Новости

Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры" 12:32
В Ростове организатору концерта Басты пригрозили штрафом 12:23
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ 11:38
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 11:37
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой 11:21
На Камчатке турист сорвался с ледника 11:19
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре 11:18
В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 12:51
Рубрика: Экономика

Поступления НДФЛ в бюджет Москвы опередили показатели 2019 года

Текст: Ирина Огилько

Поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы за январь - июль этого года составили 604,3 миллиарда рублей. Это на 22 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Режим ограничений, введенный в связи с распространением COVID-19, повлиял на объемы и динамику налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. В целом, за 7 месяцев бюджет недополучил более 300 млрд рублей от ожидаемого объема доходов.

Каждый 11 предприниматель России работает в Москве

"В начале самоизоляции, когда практически вся экономическая деятельность была поставлена на паузу, падение было достаточно глубоким. При этом уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы, поэтому после снятия ограничений мы увидели стремительное восстановление спроса и оборота основных отраслей. В целом, сегодня мы вернулись к докризисным темпам", - отметил заммэра.

"Июль стал первым после введения режима повышенной готовности месяцем, в котором объем поступлений по НДФЛ в бюджет Москвы превысил показатели аналогичного месяца прошлого года. Прирост в июле составил 15,4 миллиарда рублей или 12,6 процента к июлю прошлого года. Показатели деловой активности постепенно возвращаются к докризисному уровню", - сказала Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов.

В разрезе секторов экономики наибольший восстановительный рост поступлений НДФЛ обеспечили субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам июля этого года они возросли на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Правительство Москвы реализует комплекс мер по поддержке бизнеса, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Отсрочка авансовых налоговых платежей, льготы по аренде, программа субсидирования процентной ставки по кредитам, специализированные и отраслевые меры поддержки, организационная и методологическая помощь позволяют бизнесу сохранить ресурсы и персонал.

Фото: iStock
Бизнес предложил более 800 идей для улучшения делового климата

К концу июля оборот малых и средних предприятий, работающих на потребительском рынке, достиг 95 процентов от показателя середины марта 2020 года.

"Московская экономика демонстрирует гибкость и устойчивость. Избежать значительного падения макроэкономических показателей позволила высокая степень ее диверсификации - многие предприятия и организации смогли быстро адаптироваться к изменениям, перестроить работу, внедряя новые технологии и бизнес-процессы, сохранить персонал и усилить собственные конкурентные преимущества. Ряд отраслей, таких как ИТ-сектор, сфера оказания социальных услуг и торговля, увеличили объемы продукции и услуг, а также улучшили свои финансовые показатели", - отметила Елена Зяббарова.

Она также добавила, что за счет бюджета Москвы все социальные обязательства перед горожанами выполняются своевременно и в полном объеме, а также реализуются необходимые мероприятия, обеспечивающие функционирование городского хозяйства.

В регионах Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57
Власти Москвы не планируют переводить школы на дистанционное обучение
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае