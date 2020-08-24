Поступления НДФЛ в бюджет Москвы опередили показатели 2019 года

Поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет Москвы за январь - июль этого года составили 604,3 миллиарда рублей. Это на 22 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Режим ограничений, введенный в связи с распространением COVID-19, повлиял на объемы и динамику налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. В целом, за 7 месяцев бюджет недополучил более 300 млрд рублей от ожидаемого объема доходов.

"В начале самоизоляции, когда практически вся экономическая деятельность была поставлена на паузу, падение было достаточно глубоким. При этом уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы, поэтому после снятия ограничений мы увидели стремительное восстановление спроса и оборота основных отраслей. В целом, сегодня мы вернулись к докризисным темпам", - отметил заммэра.

"Июль стал первым после введения режима повышенной готовности месяцем, в котором объем поступлений по НДФЛ в бюджет Москвы превысил показатели аналогичного месяца прошлого года. Прирост в июле составил 15,4 миллиарда рублей или 12,6 процента к июлю прошлого года. Показатели деловой активности постепенно возвращаются к докризисному уровню", - сказала Елена Зяббарова, министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов.

В разрезе секторов экономики наибольший восстановительный рост поступлений НДФЛ обеспечили субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам июля этого года они возросли на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Правительство Москвы реализует комплекс мер по поддержке бизнеса, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Отсрочка авансовых налоговых платежей, льготы по аренде, программа субсидирования процентной ставки по кредитам, специализированные и отраслевые меры поддержки, организационная и методологическая помощь позволяют бизнесу сохранить ресурсы и персонал.

К концу июля оборот малых и средних предприятий, работающих на потребительском рынке, достиг 95 процентов от показателя середины марта 2020 года.

"Московская экономика демонстрирует гибкость и устойчивость. Избежать значительного падения макроэкономических показателей позволила высокая степень ее диверсификации - многие предприятия и организации смогли быстро адаптироваться к изменениям, перестроить работу, внедряя новые технологии и бизнес-процессы, сохранить персонал и усилить собственные конкурентные преимущества. Ряд отраслей, таких как ИТ-сектор, сфера оказания социальных услуг и торговля, увеличили объемы продукции и услуг, а также улучшили свои финансовые показатели", - отметила Елена Зяббарова.

Она также добавила, что за счет бюджета Москвы все социальные обязательства перед горожанами выполняются своевременно и в полном объеме, а также реализуются необходимые мероприятия, обеспечивающие функционирование городского хозяйства.