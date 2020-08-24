Родители московских школьников могут оставить детей на "удаленке"

Родители школьников, обучающихся в московских школах, могут принять решение о дистанционном обучении в новом учебном году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

"Родители имеют право оставить ребенка дома, и ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только уведомить классного руководителя, написать заявление. Если у семьи есть такое желание, то пожалуйста", - сказал Молотков. При этом он отметил, что с учетом непростой эпидемиологической обстановки в школах создаются все условия для обеспечения безопасности как учеников, так и работников образовательных учреждений.

Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила журналистам, что за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, учителя будут сами приходить к школьникам, за исключением случаев, когда для занятий требуется специальное оборудование. Еще в школах не будет привычного звонка на уроки и перемены, занятия будут начинаться в разное время.