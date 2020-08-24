Учебный год в Москве начнется в обычной очной форме обучения

Новый учебный год для столичных школьников начнется в обычной очной форме обучения. Об этом сообщила сегодня на пресс- конференции заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова: "Дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах".

Для того же, чтобы гарантировать детям безопасность от коронавируса, столичные власти вместе с управлением Роспотребнадзора по Москве разработали правила, которые обязаны неукоснительно соблюдать и дети, и родители, и все сотрудники образовательных учреждений.

Прежде всего, как уже сообщалось, все 180 тысяч работников образования в городе, не только учителя, но и сотрудники клининговых компаний, пищеблоков, охранники должны до 1 сентября должны пройти тестирование на коронавирус. "100 тысячам из них тест ПЦПр уже сделан, - пояснила Анастасия Ракова. - Остальным 80 тысячам его сделают до 28 августа". Подчеркивая важность проверки тестирования, заммэра сообщила: "Коллективный иммунитет столичных педагогов к коронавирусной инфекции находится на уровне 14,5%". - Это ниже чем в среднем по городу, что говорит о необходимости соблюдения дополнительных мер безопасности".

Торжественных линеек 1 сентября не будет, как уже сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, но праздник отдельно для первоклассников, начинающих новую жизнь, все-таки состоится, сказала Ракова. Чтобы максимально избежать скоплений детей в образовательных учреждениях и тем самым уберечь их от вспышек заболеваемости, уроки в разных параллелях будут начинаться в разное время, а значит, приходить ученики тоже должны в разное время. Но с учетом того, что родителям надо приводить и встречать младшеклассников, их занятия будут начинаться пораньше. По утрам и вечерам в каждой школе должны будут открывать максимальное количество дверей - опять же для того, чтобы избежать толкучки.

Но дети, конечно же, как и всегда будут болеть. С температурой 37,1 на входе (а это теперь обязательная процедура), на уроки ребенка не допустят. Не будут допускать к занятиям и школьников с подтвержденным COVID-19 или контактировавших с больными. Информация о каждом случае заболевания поступит в школу, по словам Анастасии Раковой, буквально в течение нескольких часов. Класс же, в котором учился ребенок, со следующего дня будет весь направлен на 14-дневный карантин. Не смотря на то, что большинство детей болеют бессимптомно, в это время они не могут ходить ни в музыкальную школу, ни в спортивные секции, ни просто играть со сверстниками во дворе в футбол, чтобы не заразить окружающих. "Бассейны до 1 октября для детей в городе не работают", - уточнила Анастасия Ракова.

Если ребенок во время карантина чувствует себя хорошо, ходить в поликлинику его родителям не нужно. Отправиться туда придется лишь на 8-9 день, чтобы пройти тест на коронавирус, и, получив отрицательный результат, спустя 14 дней снова отправить ученика в школу. "Но и дома здоровые дети бездельничать не должны, - подчеркнула Ракова. - У нас накоплен опыт дистанционных занятий в рамках проекта "Московская электронная школа", недостатки, которые выявились во время самоизоляции, устранены".

Каждый класс будет заниматься в закрепленном за ним кабинете - исключение составят только уроки физики, химии и другие, требующие специализированного оборудования. Перемены будут проходить в разное время, как и обеды в столовой. После каждого посещения пищеблок, спецкабинеты будут дезинфицироваться. Все дети и на уроках, и в коридорах должны ходить в масках. Педагоги могут быть без масок только во время занятия, так как находятся от детей в этот момент на безопасной социальной дистанции.

Могут ли родители продолжить учить ребенка дистанционно, если считают, что так безопаснее для его здоровья? "Могут, - сказал руководитель департамента образования Москвы Александр Молотков.- Для этого они должны лишь уведомить руководство своей школы".

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева акцентировала внимание москвичей на том, чтобы не откладывая дело в долгий ящик, они сделали прививку от гриппа. Дело в том, что грипп в этом году в Москву приходит новый, из Южного полушария. И вакцины нужны новые. Город уже создал их запас. "И если есть возможность защитить детей и себя хотя бы от одного вируса, это нужно сделать", - сказала главный санитарный врач Москвы. Тем более, что сейчас ситуация в городе для вакцинации идеальная: "Темпы роста заболеваемости гриппом и ОРВИ сейчас даже ниже, чем год назад".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город намерен провести в этом году ускоренную массовую вакцинацию жителей столицы, в ходе которой бесплатные прививки смогут получить около 7 миллионов горожан. Стартует она с 1 сентября.