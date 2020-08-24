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Рубрика: Общество

Учителя рассказали о процессе обучения в школах с первого сентября

Учителя московских и петербуржских школ рассказали, как будут организованы занятия в новом учебном году, можно ли будет прийти в школу после пропуска без справки?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уроки в классах решено начинать в разное время. Таким образом руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.

В школах Москвы началось массовое тестирование на коронавирус

"Позже всех приходить на занятия будут учащиеся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать эти параллели будут около четырех часов дня", - со ссылкой на педагога одной из школ Санкт-Петербурга Елену Николаеву пишет "МК".

В случае недомогания ребенка отпустят домой только вместе с родителями. А до приезда взрослых его изолируют от других одноклассников. Если взрослые не могут приехать за ребенком в школу или состояние ученика вызывает опасение, то вызовут скорую помощь. В случае, если коронавирус диагностируют у какого-либо ученика, весь класс на две недели перейдет на дистанционное обучение. Если речь о педагоге-предметнике, то на карантин уже отправят несколько классов. Педагоги сейчас ждут появления рекомендаций по поводу пропуска школьников на занятия без справки от врача.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на случай локальных заражений коронавирусной инфекцией в московских школах отработаны онлайн-форматы. В новом учебном году в школах появятся санитайзеры, обязательной станет термометрия и усиленная дизинфекция. Актуальные рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в учебных заведениях опубликовал Роспотребнадзор. Учиться школьники начнут первого сентября. В этом году День знаний пройдет без линеек и массовых мероприятий.

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