В центре Москвы сделают временные велополосы

В Москве появятся временные велосипедные полосы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Полосы создадут на пяти центральных улицах: ул. Большая Полянка, ул. Малая Дмитровка, ул. Каретный Ряд, Газетный пер. и Большой Москворецкий мост. В дептрансе напомнили, что в качестве эксперимента первая такая полоса появилась на Лесной улице, вызвав массу вопросов. Теперь опыт распространят на эти пять улиц, где огородят пространство для велосипедистов. Просуществует временные ведополосы до 1 ноября, затем их уберут на зиму. Их протяженность составит 3,2 км, и прокатиться на них успеют более 5 тысяч велосипедистов. "Если идея понравится москвичам, то на популярных участках велополосы появятся и в следующем сезоне", - сообщает пресс-служба.

Кстати, в качестве опыта был взят Берлин, где схожим образом в летнее время огораживают пространство для велосипедных поездок.