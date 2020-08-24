В День города в Москве сыграют более 900 свадеб

В столице на день города планируют пожениться более 900 пар. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

- На День города в Москве планируют заключить брак более 900 пар. В этот день кроме классического марша Мендельсона по желанию молодоженов могут сыграть гимн города, - уточнили в пресс-службе.

Помимо отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетаний, торжественные церемонии будут проходить на необычных площадках: в Московском планетарии, "Москвариуме", на стадионах "Спартак" и "Лужники" и в других знаковых местах столицы. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.

Как отметили специалисты, День рождения города традиционно входит в число популярных дат среди молодоженов.

Кстати, в этом году наибольшее число пар предпочитали связывать себя узами брака 1, 8 и 15 августа. А самыми популярными свадебными датами 2020 года остаются 20 и 22 февраля - в дни с "магическим" сочетанием двоек создали семьи более 1,7 тыс. пар.