В Москве 1 сентября впервые распахнут свои двери 18 школ и детсадов

Первого сентября в столице не только школьники отправятся в школы, но и малыши в детсады. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, 450 тысяч детей после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова придут в детские дошкольные учреждения.

Открывая новый детский сад на севере столицы, в районе Западное Дегунино, глава города рассказал:

- Город готовится к 1 сентября. С нетерпением готовятся и сотни тысяч детей, их родители, вся городская система. Особенно, конечно, волнуются самые маленькие. Ситуация в этом году непростая. Нужно было подготовить действующие сады, отремонтировать их, оснастить оборудованием, чтобы уберечь детей от простуды и от коронавируса. Тем не менее система готова.

Собянин напомнил, что с 2011 года в городе построены 382 здания образовательных учреждений: 284 детсада и 98 школ. Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что еще 28 образовательных учреждений будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. 18 же новых садиков и школ, где подготовлены места для 2 565 дошколят и 5025 школьников, откроются уже 1 сентября. Один из них - сад на улице Ангарской. Яркое трехэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту, понравилось мэру: "Отвечает всем требованиям комфорта и безопасности", - заключил он, осмотрев новостройку.

Рассчитан детсад на 150 дошкольников - шесть групп полного дня. Мобильные перегородки позволяют здесь легко трансформировать игровую комнату в спальню и наоборот. Есть помещения для занятий разных кружков, а также залы для уроков музыки и физкультуры с самым современным интерактивным оборудованием. На улице - детские горки, спортивная площадка, веранды для прогулок. Безбарьерная среда среда позволит посещать сад детям и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Школа №2098, в состав которой вошел новый садик, носит имя Героя Советского Союза Л.М. Доватора. В ней обучается более шести тысяч детей. Обучение ведется по четырем профилям: технологическому, гуманитарному, социально-экономическому и естественнонаучному. Есть инженерные и медицинские классы, инженерный и IT- класс. В минувшем учебном году 45 учащихся этой школы стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а еще двое - призерами заключительного этапа.