В Москве 1 сентября впервые распахнут свои двери 18 школ и детсадов

Новости

Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 15:30
Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 16:03
Рубрика: Общество

В Москве 1 сентября впервые распахнут свои двери 18 школ и детсадов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Первого сентября в столице не только школьники отправятся в школы, но и малыши в детсады. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, 450 тысяч детей после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, снова придут в детские дошкольные учреждения.

Открывая новый детский сад на севере столицы, в районе Западное Дегунино, глава города рассказал:

- Город готовится к 1 сентября. С нетерпением готовятся и сотни тысяч детей, их родители, вся городская система. Особенно, конечно, волнуются самые маленькие. Ситуация в этом году непростая. Нужно было подготовить действующие сады, отремонтировать их, оснастить оборудованием, чтобы уберечь детей от простуды и от коронавируса. Тем не менее система готова.

Собянин напомнил, что с 2011 года в городе построены 382 здания образовательных учреждений: 284 детсада и 98 школ. Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев сообщил, что еще 28 образовательных учреждений будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. 18 же новых садиков и школ, где подготовлены места для 2 565 дошколят и 5025 школьников, откроются уже 1 сентября. Один из них - сад на улице Ангарской. Яркое трехэтажное здание, возведенное по индивидуальному проекту, понравилось мэру: "Отвечает всем требованиям комфорта и безопасности", - заключил он, осмотрев новостройку.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин осмотрел новую школу в поселке Северный

Рассчитан детсад на 150 дошкольников - шесть групп полного дня. Мобильные перегородки позволяют здесь легко трансформировать игровую комнату в спальню и наоборот. Есть помещения для занятий разных кружков, а также залы для уроков музыки и физкультуры с самым современным интерактивным оборудованием. На улице - детские горки, спортивная площадка, веранды для прогулок. Безбарьерная среда среда позволит посещать сад детям и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Школа №2098, в состав которой вошел новый садик, носит имя Героя Советского Союза Л.М. Доватора. В ней обучается более шести тысяч детей. Обучение ведется по четырем профилям: технологическому, гуманитарному, социально-экономическому и естественнонаучному. Есть инженерные и медицинские классы, инженерный и IT- класс. В минувшем учебном году 45 учащихся этой школы стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а еще двое - призерами заключительного этапа.

В регионах Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
Новую версию БМП-2М впервые показали на "Армии-2020"
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Родители московских школьников могут оставить детей на "удаленке"
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых