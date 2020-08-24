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24.08.2020 08:45
Рубрика: Общество

В Москве НКО получат гранты на проекты в социальной сфере

Текст: Любовь Проценко
Первого сентября в столице России стартует отраслевой конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город". Он пройдет второй раз при поддержке Департамента труда и социальный защиты населения. Грантовый фонд конкурса увеличится с 400 до 496 миллионов рублей.

"Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. НКО играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы. Именно поэтому в этом году мы решили не только снова провести такой конкурс для НКО, но и увеличили его грантовый фонд с 400 до 496 миллионов рублей", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заявку на грантовый конкурс может подать некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Москвы (старше одного года) и оказывающая социальные услуги населению. Сделать это можно на одну из трех категорий грантов: грант крупного размера - свыше 5 миллионов рублей, грант среднего размера - от 500 тысяч до 5 миллионов рублей и грант малого размера - до 500 тысяч рублей.

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На грантовую поддержку могут претендовать организации, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Прием заявок продлится до 30 сентября.

Напомним, что в 2019 году победителями конкурса грантов "Москва - добрый город" стали 149 некоммерческих организаций, реализующие проекты в социальной сфере. Всего было зарегистрировано 498 заявок.

Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе "Москва - добрый город" можно найти на официальном сайте проекта. Там же можно ознакомиться с полным списком номинаций.

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