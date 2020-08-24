В Москве пройдут Дни военно-исторического кино

В Москве 2-6 сентября состоится II Международный кинофестиваль "Дни военно-исторического кино". Кинофорум пройдет на двух площадках - Музее Победы и Центре международной торговли.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Музея Победы, фестиваль посвящен 100-летию актера, кинорежиссера и сценариста Сергея Бондарчука. В честь этого фильмом-закрытия станет знаменитая режиссерская работа мастера - "Они сражались за Родину".

В рамках программы зрители увидят кинокартины из России, Великобритании, Бразилии и Израиля. С презентацией своих фильмов выступят Игорь Угольников, Игорь Прокопенко, Леонид Якубович, Валдис Пельш и Алексей Филатов (ветеран группы "Альфа").

Организаторы также подготовили для гостей насыщенную образовательную программу.

Основными площадками кинофестиваля стали кинозалы Музея Победы и Центра международной торговли.

Кстати, в 2019 году в рамках первого такого фестиваля были показаны 7 новинок отечественного кино, а также фильмы из стран Европы и Латинской Америки. Фестиваль посетили несколько тысяч зрителей.