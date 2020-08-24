В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок

Число пассажиров, которые ездят в общественном транспорте без масок и получают за это штраф, увеличилось почти на четверть после отмены самоизоляции. Такие данные привел глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Он рассказал, что с 12 мая по 22 августа за отсутствие масок и перчаток было оштрафовано более 57 тысяч пассажиров. Причем в метро, по словам Ликсутова, штрафуют чаще, поскольку там выше пассажиропоток.

Большинство пассажиров маски все же носят, отмечает он.

- Если наши контролеры видят людей без средств индивидуальной защиты, в первую очередь, они стараются объяснить необходимость их ношения в транспорте, - сказал Ликсутов РИА Новости. - В большинстве случаев пассажиры после устного предупреждения надевают маски.

Напомним, в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах Москвы продолжает действовать масочный режим.