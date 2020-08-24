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24.08.2020 16:53

В Нововоронеже наградили победителей AtomSkills-2020

20 августа 2020 года, в день 75-летия атомной отрасли, в Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - в онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей и призеров V отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2020. Нововоронеж для столь грандиозного события выбран не случайно: именно он признан лучшим городом присутствия Росатома по итогам 2018 года.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В этом году чемпионат проходил онлайн под девизом "Честная игра - возможность для всех". Для участия в соревнованиях была принята 1121 заявка.

Впервые за пятилетнюю историю AtomSkills-2020 чемпионат стал открытым: помимо работников Госкорпорации, в нем участвовали сотрудники 37 предприятий вне контура "Росатома" и студенты более 100 колледжей и вузов из разных уголков нашей страны. Госкорпорацию на AtomSkills-2020 представляли более 800 специалистов. Участники сразились в 24 компетенциях.

Зрителей и участников церемонии приветствовали руководители Нововоронежской АЭС. На сцену поднялись главные эксперты чемпионата. Им были вручены медали.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже стартовали юбилейные мероприятия

Звучали видеопоздравления от руководителей атомной отрасли.

"Все 75 лет отрасль, от первого атомного проекта до сегодняшних дней, убедительно доказывает, что главная ценность, главное конкурентное преимущество, главное достояние Росатома - это не материальные активы. Это люди. Благодаря опыту, знания, навыкам, благодаря профессионализму сотрудников Росатома, отрасль в состоянии решать беспрецедентные задачи: и по масштабу, и по сложности. Росатом - это команда профессионалов", - сказал первый заместитель генерального директора по операционному управлению Александр Локшин.

Ведущие Татьяна Герасимова и Вячеслав Макаров называли компетенции, имена бронзовых, серебряных и золотых лауреатов.

На юбилейном AtomSkills зародилась новая традиция чемпионата. Директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева и главные эксперты подготовили послание следующим участникам движения и вложили в металлическую капсулу. В прямом эфире главный эксперт профессиональной компетенции "Сварочные технологии" Михаил Голосов заварил капсулу. Теперь она будет храниться в галерее артефактов движения AtomSkills, а вскроют ее участники чемпионата в 2030 году.

На церемонии выступали участники шоу барабанщиков, артисты свето-циркового шоу, музыкальная группа "Город лета". Но самым запоминающимся событием стало экстремальное водное шоу. Специально для него на пруде-охладителе энергоблока № 5 за мемориалом "Звезды Славы" была сооружена сцена. Каскадеры в причудливом танце летали в десяти метрах над водой, за их спинами "вырастали" световые крылья, а вечерняя подсветка Нововоронежской АЭС гармонично дополнила программу.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже прошел товарищеский матч ВХЛ

Завершилась церемония прямым эфиром с Генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

"Как одна минута пролетел месяц с открытия чемпионата. И он нас многому научил. Во-первых, не надо бояться трудностей: при любых ограничениях можно добиться прекрасных результатов! Можно и себя показать, и других посмотреть. А самое главное - внести свой вклад в копилку исключительного профессионализма Росатома", - отметил Алексей Евгеньевич.

Он пожелал участникам совершенствовать свое мастерство и подчеркнул, что при любых условиях Росатом даст своим сотрудникам возможность раскрыть свой потенциал и проявить себя.

Совсем скоро сборная Росатома начнет подготовку к WorldSkills Hi-tech.

Имена сотрудников Нововоронежской АЭС - призеров AtomSkills-2020:

Компетенция "Аналитический контроль" ("Лабораторный химический анализ")

Валерия Акст - бронза

Инна Петухова - серебро

Жанна Реброва - серебро

Елена Саркисян - серебро

Компетенция "Технологические системы энергетических объектов"

Евгений Барков - золото

Имена сотрудников нововоронежского филиала АО "АтомЭнергоРемонт" - призеров AtomSkills-2020:

Компетенция "Сварочные технологии"

Владимир Клейменов - бронза

Илья Бобин - золото

Полный список призеров можно посмотреть здесь.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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