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24.08.2020 22:43
Рубрика: Общество

Клик о помощи

В Подмосковье появился благотворительный портал
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 188(8242)
Так бывает: хочется кому-то помочь, а как - не знаешь. Не у всех, знаете ли, есть знакомые кураторы волонтерских движений, которые могут направить доброе желание в нужное русло. В Подмосковье эту проблему решили с помощью цифровых технологий. В областном электронном магазине открылся раздел "Благотворительность", предназначенный именно для таких случаев.

Электронный магазин - это площадка, на которой проходят все областные закупки. Здесь размещены реестры поставщиков и покупателей, предложения о продаже товаров или услуг с отдельными подразделами для медицинских товаров и фермерской продукции. Большинство посетителей электронного магазина - это представители бизнес-сообществ, отмечают в областном комитете по конкурентной политике. Помочь можно образовательным организациям для детей-сирот, социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних и приютам для животных. 30 организаций уже разместили в разделе свои потребности. Среди них корма для животных, кардиотренажеры, игрушеки на развитие моторики. Желающие могут выбрать посильный для себя подарок и приобрести его для конкретной организации.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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"Эта платформа является важным шагом в развитии волонтерского движения. Много людей, которые хотели бы помочь кому-то не только финансово, но не знают, к кому обратиться, - говорит зампред московского областного регионального отделения "Союз Женщин России" Елена Гришина. - И порой встречаются недобросовестные люди, которые заявляют о проблемах, собирают деньги и исчезают. Этот ресурс создан на платформе правительства области, чистота отношений между благотворителем и получателем будет отслеживаться".

Председатель общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области Андрей Губанов считает, что главным плюсом созданного ресурса является возможность выбрать помощь по своим силам. "Оплатить можно даже небольшую игрушку, которая порадует ребенка, что очень важно. Помогать может каждый. Не обязательно для этого быть большим меценатом", - отмечает он. К слову, за несколько дней работы раздела благотворители уже приобрели для социальных учреждений товаров на сумму почти 100 тысяч рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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