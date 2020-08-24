Вишневский, Бегбедер, Водолазкин: ММКЯ-2020 объявила программу

Московская международная книжная ярмарка, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Манеже, объявила программу. Мероприятия впервые будут проходить и в онлайн, и в офлайн форматах - в последнем случае с соблюдением всех требуемых мер безопасности.

Свои издания в Манеже представят порядка 300 издательств со всей России. Среди книг - долгожданные новинки, выходу которых в свое время помешала пандемия. По традиции гостей ярмарки порадуют специальными ценами. Особое внимание будет уделено корейскому книгоизданию. Это не случайно - именно Республика Корея в этом году носит статус страны-гостя ММКЯ.

За пять дней на Московской международной книжной ярмарке пройдут более 270 "живых" мероприятий. При этом все иностранные гости будут участвовать онлайн.

"В их числе - автор "Одиночества в Сети" Януш Вишневский, он встретится с читателями так же, как и герои его книги - через интернет. Среди других хедлайнеров иностранного блока - Фредерик Бегбедер, онлайн-встречу с которым будет модерировать писатель Андрей Геласимов, а также Бернар Вербер и британская писательница Софи Кинселла", - отмечают организаторы.

А вот отечественные писатели будут в Манеже собственной персоной. На площадках можно будет увидеть Дениса Драгунского, Михаила Елизарова, Захара Прилепина, Олега Роя, Сергея Шаргунова и многих других. Свои новые книги лично представят Евгений Водолазкин, Людмила Петрушевская, Татьяна Полякова, Марина Степнова и Татьяна Устинова.

Юных читателей ждет детская программа, представят на ярмарке и пространство, посвященное комиксам.

На дискуссионной площадке поговорят о влиянии родных городов на творчество писателей, обсудят русский взгляд на европейские столицы, а писатель и литературовед Павел Басинский расспросит молодых российских авторов об их взглядах на роль, место и значение мужчины в современном обществе, литературе. Параллельно журналист и литературный критик Екатерина Писарева и участники дискуссии "От Карениной до наших дней. Женщины в русской прозе" попытаются узнать, существует ли специфический женский взгляд, есть ли разница между "писательницей" и "писателем" и какие женские персонажи возникают в современной литературе.

С подробной программой ММКЯ, которая в этом году пройдет в 33-й раз, можно ознакомиться на сайте - ММКЯ.РФ.