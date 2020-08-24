Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения

Столичные власти опровергли информацию о том, что записи с городских камер видеонаблюдения могут быть проданы кому-либо. "Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не будет", - сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий Москвы.

Напомним, ранее СМИ заявили о том, что возможность продажи записей оговорена в контракте на осуществление городского видеонаблюдения. Однако в ДИТ говорят, что контракт типовой, а доступ к записям открывается только уполномоченным сотрудникам власти или правоохранительных органов и только по предварительным заявкам. Кроме того, в записях нет никаких личных данных москвичей - это просто картинки.

Тем не менее в ДИТ подчеркнули, что какие-то записи могут выставляются на общее обозрение - например, записи значимых городских мероприятий, которые обычно транслируются в день их проведения на портале "Окно в город". Транслируются записи и с избирательных участков в день проведения выборов. Но опять же - это только видеоизображения без каких-либо личных данных москвичей.