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24.08.2020 18:56
Рубрика: Экономика

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Платного въезда в Москву пока не будет
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Делать въезд в Москву платным городские власти пока не планируют. Об этом сообщил заммэра столицы глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, таких планов у города нет, хотя автомобилей год от года меньше на столичных дорогах не становится. "В московском регионе с 2010 года машин стало больше на два миллиона, - сказал в интервью РИА Новости Ликсутов. - Количество выезжающих ежедневно на дороги машин городу удается приводить в баланс". Это получается за счет роста популярности общественного транспорта, платных парковок, пересмотра организации дорожного движения, внедрения интеллектуальной транспортной системы. Разгружать дороги, по мнению Ликсутова, пока получается и удается и благодаря развитию альтернативных видов транспорта и пешеходных пространств.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
На российских трассах появятся шесть новых обходов городов

Разговоры о платном въезде в город или в отдельные районы, который мог бы разгрузить столичные дороги, идут не первый год: о таком варианте не раз говорили и зарубежные, и российские эксперты. Идеи всплывали самые разные. Одни предлагали, например, установить шлагбаумы вдоль Третьего транспортного кольца, другие - оставить исторический центр только для экстренных служб и общественного транспорта. Но эти предложения, как и многие другие, в какие-то конкретные решения так и не вылились. Руководитель Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова сказала "Российской газете, что она считает введение платного въезда нецелесообразным в социальном плане: решение скажется на отношении россиян к столице, поскольку за въезд в главный город страны автомобилистам придется платить из своего кошелька.

По словам профессора МАДИ Михаила Якимова, ни один город мира пока не сделал платным въезд в сам город. "Возможно, существуют небольшие туристические городки, где совсем ограничено дорожное движение, - объяснил он "РГ". - Чаще всего речь идет о платном въезде в центр. Таких примеров много - Лондон, Стокгольм, Сингапур". Решения о взимании платы, полагает эксперт, принимаются только после того, как исчерпаны все ресурсы и инструменты регулирования дорожного движения в центре города за счет парковочной политики.

- Вполне возможно, что дальнейший рост стоимости парковок в Москве приведет к тому, что девелоперы вместо строительства торговых центров и офисных зданий, которым отдается сейчас приоритет, будут строить автомобильные парковки. Это будет означать, что все ресурсы, помогающие ограничивать интенсивность движения, уже исчерпаны, - сказал он. - Вот тогда, возможно, и настанет момент, когда придется всерьез обсуждать введение платного въезда в центр города.

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