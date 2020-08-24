Власти Москвы отменили 32 тысячи штрафов за неправильные пропуска

32 тысячи штрафов, начисленных москвичам во время режима самоизоляции за передвижение по городу с неправильно оформленными пропусками, отменены. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что пропуска у некоторых автолюбителей не читались из-за ошибок, допущенных при их оформлении. Поэтому приходили штрафы и граждане были вынуждены обращаться в дептранс с жалобами. "Все поступающие обращения от жителей мы рассматриваем в индивидуальном порядке, как нам и поручал мэр Москвы", - подчеркнул Ликсутов, добавив, что целей собрать как можно больше штрафов с жителей у его ведомства нет.