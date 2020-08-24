Минтранс, Минвостокразвития и регионы Дальнего Востока ищут вариант создания регионального авиаперевозчика, который устроил бы все стороны. Компромисс в любом случае будет сопряжен с существенными затратами, считают эксперты.

Подготовить варианты создания такой авиакомпании и представить их в правительство минтранс должен до 10 сентября, сообщил глава минвосток­развития Александр Козлов. Новая авиакомпания должна обеспечить регулярное авиасообщение между столицами регионов Дальневосточного федерального округа, а также выполнять рейсы внутри регионов. При этом перелеты должны быть доступны по цене.

В минвостокразвития в ответ на запрос "РГ" о том, какие варианты обсуждаются, отметили, что озвучивать какую-либо информацию преждевременно. "Подготовленные предложения не могут быть раскрыты на настоящем этапе", - заявили в пресс-службе министерства и рекомендовали уточнить подробности у минтранса. В минтрансе также комментировать ситуацию не стали.

Создание дальневосточной авиакомпании обсуждается последние несколько лет. В декабре 2019 года президент России Владимир Путин поручил внести предложения по этому вопросу. На создание авиакомпании предполагалось выделить 30 млрд рублей. В марте 2020 года "РГ" стало известно, что создавать нового авиаперевозчика решили на базе авиакомпании "Аврора". Это дочернее предприятие "Аэрофлота", который владеет 51% акций "Авроры". Остальной пакет принадлежит Сахалинской области.

В июле 2020 года минтранс вышел с предложением продать контрольный пакет акций "Авроры" Сахалинской области, с тем чтобы впоследствии в состав акционеров нового перевозчика вошли другие регионы ДФО. Однако такой вариант не поддержали в Якутии. Если регион станет акционером новой авиакомпании, то действующим региональным авиакомпаниям останутся только убыточные рейсы, отметил глава региона Айсен Николаев. Он выступил за создание альянса авиакомпаний.

Идея разрешить ситуацию за счет создания дальневосточной авиакомпании не нова, говорит председатель Ассоциации малой авиации Якутии Иван Лукин. Если создавать новую авиакомпанию на базе "Авроры", регионам придется чем-то входить в ее капитал. Например, это может быть имущественный взнос. "Но у Якутии кроме Ан-24 нет других самолетов, а ангары, офисы старой советской постройки, которые стоят копейки", - говорит эксперт. Придется вносить деньги. Кроме пары самолетов у Приморского края, другие регионы воздушных судов не имеют, так что им также придется вносить свою долю в уставный капитал деньгами, но маловероятно, что их бюджеты это потянут.

Участие в капитале единой авиакомпании не вполне устраивает регионы, так как для них важно, где именно будет базироваться перевозчик как налогоплательщик, то есть куда пойдут налоги, говорит глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Значительные средства потребуются также для закупки самолетов. Приобретать, при этом, скорее всего, придется импортные "Боинги". С обслуживанием отечественных "Суперджетов" возникли вопросы, а другие российские самолеты появятся еще только через несколько лет, говорят эксперты. Из-за высоких аэропортовых сборов на Дальнем Востоке авиакомпания в любом случае не сможет предложить доступные билеты без субсидий.

Что касается варианта создания альянса, то он предполагает юридическую независимость отдельных авиакомпаний, каждая из которых обеспечивает перевозку на своем маршруте. Чтобы вступить в альянс, нужно обеспечивать бесперебойные перевозки и иметь положительный финансовый баланс, замечает Лукин. Между тем финансовая ситуация далека от полного благополучия у той же "Авроры", как и у авиакомпании "Якутия". Сейчас к решению застарелой проблемы пытаются подойти несколько сторон, говорит Пантелеев. "Идет процесс обсуждений, но какого-то элегантного решения, которое всех бы устроило, пока еще не было озвучено", - заключает он.

Мнение дальневосточника

Вадим Заусаев, доктор экономических наук, профессор:

- Дальний Восток - специфический регион с точки зрения авиаперевозок. Огромные расстояния, не очень большие внутрирегиональные потоки, высокая затратность перелетов, - все эти особенности создают сложности для развития отрасли. Поэтому региональная компания, имеющая (учитывая перечисленные особенности) серьезную государственную поддержку, необходима. Она должна работать на двух типах перевозок: как между региональными административными центрами (например, Хабаровск - Владивосток, Хабаровск - Петропавловск-Камчатский), так и на "маленьких" маршрутах внутри каждого субъекта (скажем, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский - Палана). Это было бы выполнение в первую очередь не коммерческих, а социальных задач - обеспечение связи между городами и поселками ДФО по доступным тарифам. Когда мы говорим об улучшении качества жизни населения Дальнего Востока, мы в том числе имеем в виду возможность за разумные деньги слетать в гости к родственникам, в отпуск, может быть, на лечение в медцентры. Убежден, что должна быть установка на использование самолетов российского производства. Да, к сожалению, они менее экономичны, чем зарубежные, но причины ориентировать региональную компанию на отечественную авиатехнику все-таки есть, и они понятны.

При этом, конечно, рядом с такой централизованной, пользующейся мощной федеральной поддержкой компанией будет трудно сосуществовать старым авиапредприятиям. Содержать их и сегодня нелегко. Якутия, Сахалинская область - самодостаточные, "богатые" субъекты, они могут дотировать свои авиакомпании, остальные же - дотационные, им сложнее.

Подготовила Инесса Доценко, Хабаровск