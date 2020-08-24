Экс-министра Хабаровского края посадили под домашний арест

Бывшего и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, обвиняемого в получении крупной взятки, посадили под домашний арест.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Хабаровска, мера пресечения определена до 18 октября.

Напомним, что чиновника, который уволился из правительства 14 августа, задержали по подозрению в получении 1,5 миллионов рублей и 50 тысяч долларов за помощь в трудоустройстве в краевое учреждение.

В рамках уголовного дела также задержаны взяткодатель и посредник.