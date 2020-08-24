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24.08.2020 14:35
Рубрика: Власть

Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз

Текст: Артем Красиков

Олег Кожемяко предупредил руководителя Примгидромета об ответственности за панические прогнозы погоды, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь

На прошлой неделе глава ведомства в интервью рекомендовал временно эвакуировать все палаточные городки с прибрежных территорий. Однако он сам ранее признавал, что угроза чисто теоретическая. По мнению губернатора, вводить в заблуждение жителей и гостей края недопустимо.

"Гидрометцентр должен предоставлять сводки в МЧС и, если ситуация будет действительно угрожающей, мы объявим режим ЧС и эвакуируем людей", - отметил Олег Кожемяко.

В Приморье работают около 1200 баз отдыха, и каждое необдуманное заявление об экстренной эвакуации является экономическим ударом по бизнесу.

"У нас туристический регион и это направление мы активно развиваем. Будем учитывать мнение синоптиков, но, если прогнозы не будут подтверждаться, ответственность будет нести гидрометцентр", - подчеркнул глава региона.

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