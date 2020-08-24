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24.08.2020 08:41
Рубрика: Происшествия

На Камчатке браконьеров осудили за отлов краснокнижных кречетов

Текст: Юлия Гарднер

В Петропавловске-Камчатском вынесен приговор трем местным жителям, обвиняемым в незаконной добыче краснокнижных кречетов. Их признали виновными по части 3 статьи 258.1 УК РФ.

Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов

Суд установил, что в прошлом году браконьеры незаконно добыли и хранили в жилых и нежилых помещениях краевого центра 22 особи соколиных.

"При задержании злоумышленников у них изъяты приспособления для хранения и кормления птиц в условиях неволи и ограничения подвижности", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После осмотра ветеринарами кречетов выпустили на волю.

Подсудимые вину признали лишь частично. Однако суд счел доказательства следствия весомыми. Одному из браконьеров назначено три года колонии общего режима, двое других получили по 2,5 года условно.

Справка "РГ"

Кречет - хищная птица семейства соколиных. Вес взрослого самца достигает одного килограмма, самки - двух. Вид занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Из-за браконьеров и индустриализации мест обитания популяция птиц стремительно сокращается. На Камчатке кречет обитает на охраняемых природных территориях: в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Подсчитать, сколько соколов осталось в природе, невозможно, так как они гнездятся в труднодоступных местах.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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