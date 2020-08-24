На Камчатке турист сорвался с ледника

В Камчатском крае мужчина сорвался с ледника. ЧП произошло неподалеку от туристической базы "Родниковая", близ водопада "Косы Вероники". Турист упал с большой высоты и получил серьезные травмы.

На помощь пострадавшему вылетел вертолет Территориального центра медицины катастроф с медиками и спасателями на борту. Некоторое время ушло на поиск туриста: оказалось, что он в составе группы успел дойти до стоянки у ручья Спокойного.

"Сотрудники ПСО помогли туристу погрузиться в вертолет, где его осмотрели медики. Затем пострадавшего доставили в Петропавловск-Камчатский", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Мужчину положили в краевую больницу имени Лукашевского. У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму.