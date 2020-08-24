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24.08.2020 19:26
Рубрика: Происшествия

Близка вода на Дальнем Востоке

Амурская область ждет пик паводка
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Большая вода угрожает четырем субъектам Дальневосточного федерального округа. Виной всему циклоны и связанные с ними обильные осадки. Сложнее всего обстановка в Амурской области. Пик паводка там ожидается через пару дней.

Сотрудники местного главка МЧС говорят, что вода может превысить отметку в 410 см, что критично и может привести к подтоплениям домов и приусадебных участков. Специальные информационные модули на базе тягачей МЧС уже ездят по деревням и предлагают временно покинуть дома. Желающих эвакуироваться, правда, немного. Местные жители все же надеются, что стихия обойдет их стороной.

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Помимо информирования и оказания всесторонней помощи населению местные спасатели и аэромобильные группировки продолжают укреплять берега рек и откачивать воду с низменных участков и из подвалов жилых домов.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что в 4 населенных пунктах Амурской области от воды пострадало 8 жилых домов, 149 приусадебных участков и 9 участков автомобильных дорог.

Помимо этого, наводнения угрожают еще Забайкальскому и Хабаровскому краям, а также Еврейской автономной области. Там, по данным спасателей, остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 36 жилых домов, 847 приусадебных участков и 25 участков автомобильных дорог.

Но это еще, так сказать, Биробиджан отделался пока малой кровью. К счастью, в Еврейской автономной области не сбылись самые пессимистические прогнозы. Однако ситуация продолжает оставаться сложной и опасность не миновала.

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Прогнозы более чем тревожные. На подходе тайфун, который может перейти с юга через Китай. Согласно информации дальневосточного отделения Росгидромета при смещении паводков с верхнего течения на Средний Амур наблюдаются подъемы уровней воды на 50-100 сантиметров в сутки. В дальнейшем ожидается еще более значительное повышение уровней Амура на территории Еврейской автономной области и Хабаровского края, обусловленное дополнительным паводковым стоком рек Бурея, Сунгари и Уссури.

Поэтому специалисты сразу двух ведомств, МЧС и Росводоресурсов, отправились на Дальний Восток для оперативного мониторинга ситуации.

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- В связи с прохождением циклона во второй декаде августа сильные осадки - 30-50 миллиметров в сутки - выпали на Среднем Амуре, в бассейнах рек Томь в Амурской области и Бурея в Хабаровском крае. Сформировавшие в результате паводки вызвали интенсивные подъемы уровней воды. Амурским бассейновым водным управлением Росводресурсов проведены обследования готовности к безаварийному прохождению паводков защитных гидротехнических сооружений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Для мониторинга ситуации в Хабаровск транспортным Ил-76 МЧС России из Москвы доставлена группировка специалистов по управлению беспилотными летательными комплексами. В состав группировки входит 17 человек. Они обслуживают 7 беспилотников. Каждый дрон может работать на высоте от 150 до 1,5 тысячи метров и фиксировать обстановку на местности в радиусе более 40 километров.

Ранее Хабаровский край также начало заливать. Оказались подтопленными 8 приусадебных участков в одном населенном пункте и один участок автомобильной дороги.

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