В 80 школах Хабаровского края не смогли накормить детей бесплатно

Более чем 80 школ Хабаровского края пока не готовы накормить бесплатно учащихся младших классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Михаила Дегтярева.

"К исполнению поручений президента по организации горячего питания для учеников 1-4 классов у нас 81 школа не готова, в том числе 47 малокомплектных. Проблему будем решать в срочном порядке, в ручном режиме", - цитирует агентство главу региона.

По его словам, в конце июля субъект не получил из федерального бюджета дополнительные средства на школьное питание. Сейчас деньги пришли и вопрос будет решен.

Напомним, Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что все ученики младших классов должны получать бесплатное горячее питание.