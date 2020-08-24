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24.08.2020 04:22
Рубрика: Происшествия

В ЕАО кошка спасла спящих хозяев при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

В Биробиджане кошка спасла спящих хозяев во время ночного пожара.

Владелица одного из частных домов в поселке Заречье проснулась от того, что животное скребло дверь, просясь на улицу. Женщина выпустила ее и увидела горящую веранду. Она разбудила спящих сыновей и мужа, затем были вызваны пожарные.

Фото: istock
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"Огонь стремительно распространялся по сухим деревянным конструкциям дома. Была угроза переброса пламени на соседние хозяйственные постройки", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Однако огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара. В результате сгорели веранда и крыша дома. Никто не пострадал.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются причины пожара и ущерб.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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