В Приамурье полицейские спасли увязших в болоте женщин

В Магдагачинском районе Амурской области полицейские спасли двух увязших в болоте женщин.

Сообщение о том, что местные жительницы заблудились в лесу, куда отправились за грибами, поступило в районный отдел МВД в воскресенье вечером. Они сами позвонили знакомому и рассказали, что не могут найти дорогу домой.

Поиски длились до глубокой ночи. В первом часу правоохранители обнаружили грибников в болоте.

"Выяснилось, что они попали в трясину и оказались в критическом положении. К моменту прибытия поисковой группы обе находились по пояс в воде", - говорится на сайте УМВД по области.

Полицейские помогли им выбраться и на служебном автомобиле довезли до поселка. Обе женщины чувствуют себя хорошо.