В Приморье из-за сильных дождей возможно подтопление мостов и дорог

В ряде районов Приморского края в ночь на 25 августа ожидаются сильные дожди с грозами и ветром до 18 метров в секунду, из-за чего возможно подтопление территорий, сообщает ГУ МЧС по региону.

Осадки ожидаются в южных и юго-западных районах Приморья, от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее.

На реках западных и северных районов края ожидается подъем уровня воды на 10-30 сантиметров. Это может создать угрозу выхода рек из берегов с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог.

"Ситуация угрожает увеличением количества ДТП, подмывом опор мостов, подтоплением и размывом дорожного полотна. А также авариями на ЛЭП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, обрушением конструкций", - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, не ходить на рыбалку, охоту и в походы.