Вертолеты ТОФ совершили посадку на палубу корабля в Беринговом море

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота отработали взлет и посадку на корабль в Беринговом море.

Упражнения выполнялись на палубе крупнейшего надводного корабля измерительного комплекса ТОФ "Маршал Крылов".

- Летчики во взаимодействии с экипажем КИК выполнили семь взлетов и посадок на палубу при нахождении в движении и в дрейфе. Экипажи вертолетов попутно отработали в открытом море учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, во время тренировки вертолеты дозаправились топливом от "Маршала Крылова".