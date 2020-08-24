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24.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4744 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1. Москва 625

2. Санкт-Петербург 182

3. Московская область 148

4. Ростовская область 131

5. Ставропольский край 129

6. Свердловская область 127

7. Красноярский край 115

8. Нижегородская область 114

9. Волгоградская область 112

10. Саратовская область 99

11. Воронежская область 97

12. Кемеровская область 92

13. Оренбургская область 90

14. Иркутская область 89

15. Краснодарский край 88

16. Ульяновская область 87

17. Приморский край 83

18. Ханты-Мансийский АО 76

19. Самарская область 73

20. Хабаровский край 68

21. Алтайский край 65

22. Республика Дагестан 63

23. Кировская область 63

24. Мурманская область 62

25. Ямало-Ненецкий АО 61

26. Пермский край 59

27. Челябинская область 59

28. Новосибирская область 57

29. Сахалинская область 57

30. Республика Калмыкия 54

31. Костромская область 52

32. Архангельская область 52

33. Республика Крым 52

34. Псковская область 50

35. Пензенская область 50

36. Тюменская область 48

37. Орловская область 46

38. Республика Бурятия 46

39. Омская область 44

40. Томская область 44

41. Республика Саха (Якутия) 44

42. Белгородская область 41

43. Республика Коми 40

44. Ярославская область 39

45. Астраханская область 35

46. Чувашская Республика 35

47. Курская область 34

48. Ивановская область 33

49. Вологодская область 33

50. Республика Башкортостан 33

51. Карачаево-Черкесская Республика 32

52. Республика Мордовия 31

53. Калужская область 30

54. Тульская область 30

55. Брянская область 29

56. Рязанская область 29

57. Республика Татарстан 29

58. Удмуртская Республика 29

59. Ленинградская область 27

60. Курганская область 24

61. Республика Тыва 24

62. Владимирская область 23

63. Тверская область 23

64. Калининградская область 23

65. Республика Ингушетия 23

66. Тамбовская область 22

67. Республика Алтай 22

68. Новгородская область 20

69. Республика Адыгея 20

70. Забайкальский край 19

71. Амурская область 19

72. Липецкая область 18

73. Кабардино-Балкарская Республика 18

74. Республика Хакасия 18

75. Республика Карелия 17

76. Республика Северная Осетия 16

77. Республика Марий Эл 16

78. Смоленская область 10

79. Камчатский край 9

80. Магаданская область 6

81. Чеченская Республика 5

82. г.Севастополь 4

83. Еврейская АО 2

84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 961 493 случая (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Москва, Московская область, Камчатский край, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Тамбовская область, Тульская область, Еврейская автономная область 0,3%

За последние сутки подтверждено 65 летальных случаев:

Ивановская область 2

Московская область 3

Тверская область 1

Тульская область 2

Москва 10

Мурманская область 4

Краснодарский край 3

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 4

Республика Дагестан 2

Ставропольский край 1

Республика Башкортостан 1

Пермский край 1

Кировская область 1

Нижегородская область 2

Ульяновская область 4

Свердловская область 6

Ханты-Мансийский АО 1

Республика Алтай 1

Красноярский край 6

Новосибирская область 2

Омская область 4

Республика Бурятия 1

Забайкальский край 1

За весь период по России умерло 16 448 человек.

За прошедшие сутки выписано 2456 выздоровевших:

Белгородская область 13

Брянская область 56

Воронежская область 29

Ивановская область 1

Московская область 130

Орловская область 11

Смоленская область 12

Тамбовская область 15

Тульская область 20

Ярославская область 24

Москва 863

Ненецкий автономный округ 2

Мурманская область 5

Санкт-Петербург 65

Республика Адыгея 23

Республика Калмыкия 12

Краснодарский край 50

Волгоградская область 88

Ростовская область 18

Севастополь 5

Республика Дагестан 43

Республика Ингушетия 25

Кабардино-Балкарская Республика 14

Карачаево-Черкесская Республика 18

Ставропольский край 15

Республика Мордовия 6

Республика Чувашия 21

Пермский край 27

Нижегородская область 32

Оренбургская область 29

Пензенская область 17

Саратовская область 31

Свердловская область 62

Тюменская область 5

Ханты-Мансийский АО 118

Ямало-Ненецкий автономный округ 59

Челябинская область 1

Республика Алтай 15

Республика Тыва 1

Алтайский край 41

Красноярский край 43

Иркутская область 33

Кемеровская область 57

Новосибирская область 57

Омская область 29

Томская область 30

Республика Бурятия 17

Республика Саха (Якутия) 7

Забайкальский край 2

Приморский край 54

Амурская область 4

Магаданская область 51

Хабаровский край 34

Сахалинская область 16

За весь период пандемии выписано 773 095 выздоровевших в России.

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