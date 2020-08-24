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Рубрика: Общество

Домик для доктора

Программа "Земский врач" помогает решить жилищный вопрос
Текст: Нина Рузанова, Анна Шепелева ("Российская газета", Самара - Кемерово - Горно-Алтайск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Программы "Земский врач" и "Земский фельдшер" каждый год привлекают на село тысячи медиков, готовых сменить город на глубинку. Кроме выделения миллиона рублей проект предусматривает возможность решения жилищной проблемы, а также различные льготы врачам, уезжающим в сельскую местность, где они будут трудиться не менее пяти лет. Как в стране реализуется проект, выясняли собкоры "РГ".
На вопрос "Что вам надо для полного счастья?", многие врачи отвечают: современное медицинское оборудование. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС На вопрос "Что вам надо для полного счастья?", многие врачи отвечают: современное медицинское оборудование. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
На вопрос "Что вам надо для полного счастья?", многие врачи отвечают: современное медицинское оборудование. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Самарской области в этом году более 100 медработников получат выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Среди тех, кто приехал на работу в глубинку и уже получил по 1,5 миллиона рублей каждый, семейная пара докторов из Самары - педиатр Олег Грошев и врач общей практики Елена Пышьева. Медики переехали в отдаленное село Подбельск Похвистневского района в самый разгар пандемии, в мае. Говорят, что очень ждали, когда по программе "Земский доктор" снимут возрастные ограничения. И Олег, и Елена немного старше 50 лет.

Фото: Правительство Самарской области
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Конечно, есть и личная выгода от программы. У супругов три дочери, переезд в Подбельск поможет решить их квартирный вопрос. А медикам в селе предоставили муниципальный дом с участком земли, на котором за лето уже вырос богатый урожай. Олег и Елена оказались заядлыми огородниками, так что без своих овощей, солений и варенья на зиму большая семья точно не останется. Ну а дом утеплить к зиме обещает местная администрация. У врачей голова болеть должна только о своих пациентах.

В 2020 году запланированы выплаты 70 врачам и 33 фельдшерам, причем, трудоустроившись в медорганизации, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям региона, врачи получат уже по 1,5 миллиона рублей, а фельдшеры по 750 000 рублей. В деревне Камышная Кемеровской области 22-летняя Елена Казымова впервые появилась пару месяцев назад, но уже как родная - деревенские в новом фельдшере души не чают. В деревне не больше 400 жителей, а работы - ого-го, тем более самой опыта надо набираться.

Пока Елене приходится ездить на работу из Кемерова - каждый день долгая дорога на автобусе с пересадкой, туда и обратно. Но скоро она купит в Камышной дом. Деньги у юного медработника есть - выбрав работу в сельской местности, Елена Казымова смогла воспользоваться сразу двумя программами господдержки. Кроме федеральной программы "Земский фельдшер" помогла Елене Казымовой и региональная мера, ориентированная на преодоление дефицита медиков: в Кузбассе фельдшерам, впервые приехавшим работать в село, дополнительно выплачивают еще миллион рублей из бюджета области. Это касается и врачей нескольких - особенно востребованных - специальностей.

- Мы с моим парнем мечтали о тихой семейной жизни подальше от города, - говорит Елена. - И скоро так и будет. Будем тут жить, рожать детей...

Проект предусматривает выделение миллиона рублей и жилой площади врачам, уезжающим жить на село 

По данным минздрава Кемеровской области, в этом году благодаря программе "Земский доктор (фельдшер)" в здравоохранение региона удастся привлечь более ста специалистов: 63 врача и 45 фельдшеров.

"Что вам нужно для полного счастья?" - этот вопрос Мария Тришина, главврач Турочакской больницы в Республике Алтай, считает необходимым задавать своим подчиненным почаще. В ответ врачи, как правило, просят новое оборудование для кабинетов - и больница старается эти просьбы удовлетворять.

- Никакие деньги не помогут, если в больнице не будут созданы комфортные условия для работы, - говорит Мария Тришина. - Кадры надо беречь! Безусловно, выплаты помогают врачей в село заманить, но вот удержать их тут можно только созданием благоприятной, доброжелательной атмосферы.

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В Турочакской больнице это получается: в 2012 году, когда программа "Земский доктор" только начала действовать, сюда устроились сразу восемь молодых врачей, и почти все остались и работают до сих пор. Уезжают единицы, и только по семейным обстоятельствам, а не в погоне за большой зарплатой (на Алтае врачи получают 56 тысяч рублей, а, допустим, на Сахалине - около двухсот, так что соблазн есть).

В целом, как подчеркивают в минздраве региона, федеральная программа "Земский доктор (фельдшер)" смогла повысить доступность медпомощи в республике. В 2019 году она позволила привлечь в алтайские больницы 26 врачей и семь фельдшеров, в 2020-м единовременные выплаты получили семь врачей и один фельдшер.

Справка "РГ"

В 2019 году в рамках реализации региональных сегментов национального проекта "Здравоохранение" в России более 5 тыс. врачей и 2,7 тыс. среднего медицинского персонала получили жилье. Более 125 тыс. врачей и более 455 тыс. среднего медицинского персонала получили компенсацию расходов за аренду жилого помещения и оплату ЖКХ. Всего более 2,7 тыс. медицинских работников в 2019 году приобрели жилье на основе льготного кредитования.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Сибирь ПФО Самарская область СФО Кемеровская область

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