В Нижегородской области восстановлены права более чем 300 дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина рассмотрел вопросы софинансирования восстановления прав более 300 дольщиков в Нижегородской области. По итогам заседания Марат Хуснуллин рассказал:

- Как я и обещал, фонд проводит еженедельные набсоветы. Приняли еще одно решение - два дома застройщиков-банкротов "Алаком" и "Альбион" в Нижегородской области будем достраивать.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев добавил:

- На сегодня мы уже приняли решения по 307 домам, это более 30 тысяч дольщиков. По всем меркам колоссальная цифра. Более 10 тысяч дольщиков уже получили компенсации, что позволит быстро вложить средства в проекты добросовестных застройщиков. В тех случаях, где мы принимали решение о завершении строительства, дольщики уже начинают получать ключи. Будем активно работать и дальше.

Дополнительную информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков фонд214.рф в карточках объектов.