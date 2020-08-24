В Оренбуржье предпринимателям облегчат доступ к электросетям

Новости

В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" с Гордоном 15:30
Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 18:09
Рубрика: Власть

В Оренбуржье предпринимателям облегчат доступ к электросетям

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбуржье предпринимателям упростят процедуру подключения к электросетям. Одна из самых наболевших проблем бизнеса обсуждалась в министерстве промышленности и энергетики региона на заседании рабочей группы, организованном Корпорацией развития области.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Участниками мероприятия стали представители крупных сетевых организаций, а также регионального департамента по ценам и регулированию тарифов.

Напомним, что по итогам минувшего года область заняла в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности 44-е место. В ближайшей перспективе регион планирует радикально улучшить свои позиции: поставлена амбициозная задача войти в 20-ку самых комфортных для бизнеса субъектов страны.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработал Центр государственно-частного партнерства

- Для достижения этой цели мы разработали Дорожную карту, которая включает 152 мероприятия, - отметил гендиректор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

На встрече были затронуты наиболее актуальные для предпринимателей вопросы, касающиеся снижения сроков проведения процедур подключения к электросетям, а также повышения уровня подготовки сотрудников сетевых организаций, развития у них клиентоорентированного подхода по отношению к пользователям услуг.

Участники рабочей группы приняли ряд ключевых решений, которые позволят значительно упростить и ускорить процедуру подключения бизнес-структур к электросетям. Так, в регионе будет организован своеобразный "правовой ликбез" для сотрудников сетевых организаций. На специальных занятиях их обучат всем актуальным требованиям законодательства и действующим нормативам. Кроме того, в области будет создан единый интернет-ресурс, содержащий все сведения о процедурах подключения и контакты сетевых организаций для каждого муниципального образования.

Экспертам предстоит также провести детальный анализ норм регионального и муниципального законодательства на предмет сокращения сроков подключения к сетям. Впоследствии в интересах бизнеса в эти акты будут внесены необходимые изменения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Новую версию БМП-2М впервые показали на "Армии-2020"
Родители московских школьников могут оставить детей на "удаленке"
В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных мотоциклистов
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу