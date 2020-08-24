В Оренбуржье предпринимателям облегчат доступ к электросетям

В Оренбуржье предпринимателям упростят процедуру подключения к электросетям. Одна из самых наболевших проблем бизнеса обсуждалась в министерстве промышленности и энергетики региона на заседании рабочей группы, организованном Корпорацией развития области.

Участниками мероприятия стали представители крупных сетевых организаций, а также регионального департамента по ценам и регулированию тарифов.

Напомним, что по итогам минувшего года область заняла в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности 44-е место. В ближайшей перспективе регион планирует радикально улучшить свои позиции: поставлена амбициозная задача войти в 20-ку самых комфортных для бизнеса субъектов страны.

- Для достижения этой цели мы разработали Дорожную карту, которая включает 152 мероприятия, - отметил гендиректор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов.

На встрече были затронуты наиболее актуальные для предпринимателей вопросы, касающиеся снижения сроков проведения процедур подключения к электросетям, а также повышения уровня подготовки сотрудников сетевых организаций, развития у них клиентоорентированного подхода по отношению к пользователям услуг.

Участники рабочей группы приняли ряд ключевых решений, которые позволят значительно упростить и ускорить процедуру подключения бизнес-структур к электросетям. Так, в регионе будет организован своеобразный "правовой ликбез" для сотрудников сетевых организаций. На специальных занятиях их обучат всем актуальным требованиям законодательства и действующим нормативам. Кроме того, в области будет создан единый интернет-ресурс, содержащий все сведения о процедурах подключения и контакты сетевых организаций для каждого муниципального образования.

Экспертам предстоит также провести детальный анализ норм регионального и муниципального законодательства на предмет сокращения сроков подключения к сетям. Впоследствии в интересах бизнеса в эти акты будут внесены необходимые изменения.