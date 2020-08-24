ФСБ задержала вербовщика и финансиста ИГ

ФСБ совместно с Росфинмониторингом пресекла в Татарстане деятельность финансиста и вербовщика ИГ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанный участник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" причастен к организации трансграничного канала финансирования террористов в Сирии.

На кадрах оперативного видео показано задержание предполагаемого пособника террористов в частном доме. Во время обыска у него были изъяты мобильные телефоны, компьютер, банковские карты и платежные документы, которые подтверждают его преступную деятельность.

Как отметили в спецслужбе, кроме финансовой подпитки, задержанный по заданию эмиссаров МТО также занимался вербовкой и переправкой граждан России и стран СНГ на территорию Сирии.

По данным ЦОС ФСБ, в результате проведенных мероприятий были установлены его преступные связи в Татарстане, Дагестане и Тюменской области. Кроме того, спецслужбе удалось вскрыть и задокументировать схемы финансирования терористов, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ о содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Как подчеркнули в спецслужбе, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.