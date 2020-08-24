В Ульяновск привезут 29 новых трамвайных вагонов "Львенок"

Вагоны начнут поступать в регион уже в сентябре.

22 августа ульяновский губернатор Сергей Морозов посетил Невский завод электрического транспорта в Санкт-Петербурге, где в настоящее время производится сборка трамваев для Ульяновска. Всего будет приобретено в лизинг 29 вагонов "Львёнок".

Цена контракта составляет 1,36 миллиарда рублей с НДС. Заказчик, МУП "Ульяновскэлектротранс" ожидает поставку трамвайных вагонов тремя партиями - до 28 декабря включительно.

"Масштабы производства впечатляют. Сегодня мы приняли участие в испытаниях готовых трамвайных вагонов, увидели, как трамваи проверяют на герметичность, как готовые машины проходят проверку под высоким напряжением. Сам лично проехал в первом трамвае "Львенок", который скоро отправится в Ульяновск. Вам понравится. Это современный электротранспорт, который станет комфортным средством передвижения для жителей региона", - отметил Сергей Морозов.

Трамвай низкопольный, что особенно удобно для маломобильных граждан. Из плюсов: USB-зарядники, широкие дверные проемы, эргономичный интерьер, комфортные сидения, климат-контроль. В вагоне 34 места для сидения, интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Группа ульяновских специалистов с "Ульяновскэлектротранс" уже прошла обучение на заводе в Санкт-Петербурге.

Новые трамваи "Львенок" снабжены системой автономного хода, то есть они могут продолжить путь еще 2 километра без электричества. Предполагается, что новые трамваи выйдут на городской маршрут №22.