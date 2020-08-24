В Ульяновской области пройдет юбилейный X Международный культурный форум

В этом году работа площадок впервые будет организована в гибридном формате (онлайн и оффлайн), а приоритетными направлениями традиционно станут креативные технологии.

С 2013 года Международный культурный форум проводится под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), что подтверждает международное признание и общественную значимость затрагиваемых вопросов. В 2020 году Международный культурный форум вновь получил эгиду ЮНЕСКО.

Одним из ключевых направлений деловой программы МКФ-2020 станет цифровая трансформация культуры, как инструмент выхода культурных организаций после пандемии и внедрения IT-технологий в культурную практику. С кризисом столкнулись и креативные индустрии, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей сектор креативной экономики потерял за время эпидемии коронавируса от 120 до 150 миллиардов рублей.

"Международный культурный форум 2020 года, который пройдёт в начале сентября, станет площадкой, где будет происходить поиск ответов и решений на вызовы общественных изменений в результате новой инфекции COVID-19. Одной из главных тем станет вариант существования культурных проектов в онлайн-пространстве. Мы первые будем обсуждать жизнь креативных индустрий в новых реалиях. Проще говоря, сквозной темой деловой программы станет вопрос: "Есть ли жизнь культуры и креативных индустрий после пандемии?", - прокомментировала директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина.

Именно "Цифровая трансформация культуры" станет первой площадкой МКФ 2020. На пленарном заседании выступит Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям, член РСМД. Один из экспертов панельной дискуссии "Творческое образование в формате онлайн", Елена Панасенко, руководитель крупнейшего образовательного онлайн-проекта в сфере хореографии Dancehelp.ru, вместе с участниками постарается найти ответы на вопросы о плюсах и минусах профессионального образования онлайн. Спикер экспертного диалога "Культура онлайн и авторское право", Карина Кондрашова, практик в области правового сопровождения театрально-концертной деятельности, заместитель директора МХТ им. А.П.Чехова, расскажет, кому принадлежат права на онлайн-трансляцию музея, театра, библиотеки.

Важной площадкой форума станет образовательный интенсив "Новые компетенции в культуре и креативных индустриях для развития территории". Здесь подготовят наставников для команд развития территорий, своими знаниями поделится Наталья Никитина - модератор Московской школы управления "Сколково". А с 4 по 12 сентября пройдет медиаинтенсив "Подорожник", ориентированный на сотрудников PR-служб учреждений культуры. Первым выступит Андрей Абрамов, контент-продюсер РБК.Тренды, он расскажет о форматах медиа-продуктов: как с ними работать и комбинировать.

Секция "Международное измерение культуры" будет посвящена открытому диалогу о международном сотрудничестве. Знаковым для области мероприятиями станут круглый стол по обсуждению достижения в регионе целей устойчивого развития ООН и специальный проект форума - образовательный интенсив для команды проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству "Россия-БРИКС", который открывается в Ульяновске при поддержке агентства "Росмолодежь". Интересным обсуждением станет проектная сессия "Велокультура в городском пространстве: опыт Германии", ключевыми спикерами которой станут немецкие специалисты Йонас Эберляйн, разработчик велосипедной инфраструктуры и Клаус Хабермель, профессор, дипломированный инженер, почетный профессор УлГТУ.

Работа площадки "Креативная экономика" представит конкретные практики, технологии, которые можно тиражировать в других регионах, позволит увидеть результаты многих процессов, которые были начаты ранее в Ульяновской области. Важной частью этого направления станет "Российско-японский форум по креативной экономике", который проводится при поддержке Японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), модератором которого выступит Юлия Стоногина - кандидат культурологии, японовед, специальный исследователь РОТОБО. Партнерами с японской стороны выступило Министерство экономики, торговли и промышленности METI, с российской - Минэкономразвития и Российский экспортный центр.

Дискуссия Форума "Год креативной экономики ООН в России: каким будет национальный и региональный формат?", также станет частью региональной программы "Российской креативной недели", проходящей в Москве.

Также состоится презентация Фонда целевого капитала "Культурный капитал 73" и старт-запуск сбора пожертвований в ФЦК. Инициатива создания эндаумента принадлежит команде Центра социальных инноваций Фонда "Ульяновск - культурная столица", победителям конкурса на поддержку Центров социальных инноваций в сфере культуры программы "Эффективная филантропия" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Сквозная тема, проходящая через все мероприятия деловой программы: "МКФ-10 лет: инвестиции в творческий капитал региона". На десятом форуме обсудят новые форматы сотрудничества с партнерами и проекты по реализации Стратегии культурной политики Ульяновской области до 2035 года.

Культурная программа МКФ 2020 будет состоять из нескольких партнерских проектов, подготовленных с участием Грантодающих организаций (Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, Посольств Японии и Германии, Фонда Президентских грантов ), а также из событий культурной афиши в учреждениях культуры Ульяновской области в дни проведения форума. Фестивали "Японская культурная волна", Фестиваль "Дни Германии", стрит-арт фестиваль "Контур" станут ключевыми в культурной программе МКФ 2020. В дни проведения в городе будут работать профессиональные художники стрит-арта - Никита Erendaj (Пенза), Александр Rocket (Сургут) и Ян Youfeelmyskin (Сочи).

Формат проведения МКФ 2020 с учетом эпидемиологической обстановки в стране и мире - гибридный, то есть соединение онлайн-мероприятий (на различных современных технологических платформах ) и офлайн (проведение в живую дискуссионных площадок, лекций и мастер-классов, круглых столов, стратегических сессий и семинаров) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Зарегистрироваться на форум можно здесь https://forum.ulkul.ru.

Трансляция деловой программы МКФ будет вестись на этом же сайте и в официальных соцсетях:

https://vk.com/ulforum

https://www.facebook.com/forum.ulkul

https://twitter.com/ulmkf.