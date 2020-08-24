В Ульяновской области жен военнослужащих будут учить бизнесу

23 августа на форуме "Армия-2020" подписано соглашение о старте в Ульяновской области нового проекта по бизнес-образованию для жен военнослужащих.

Подписи под документом поставили ульяновский губернатор Сергей Морозов и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Пройти обучение по программе "Курс малого бизнеса" смогут супруги офицеров Вооруженных сил России.

"В Ульяновской области более 13 тысяч женщин-предпринимателей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы их число постоянно росло. Благодаря подписанному соглашению "Промсвязьбанк" станет нашим финансовым и методическим партнером в реализации образовательной программы по обучению супруг офицеров Вооруженных сил РФ основам предпринимательства. Это еще один хороший инструмент по развитию бизнеса в Ульяновской области. Кроме того, эта программа - хорошее подспорье для выполнения задач национального проекта по поддержке предпринимательства. Хочу особо отметить, что в Ульяновской области есть не имеющие аналогов в стране финансовые продукты для женщин. К примеру, льготный займ для женского бизнеса до трех млн рублей на срок до 36 месяцев с процентной ставкой от 3% до 5% годовых. Все это позволяет женщинам сделать важный первый шаг на пути к своему делу", - отметил Сергей Морозов.

"ПСБ, имеющий многолетний опыт работы с малым бизнесом, предложил Ульяновску, где широко распространено женское предпринимательство, программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров. Уверен, что совместными усилиями с Правительством Ульяновской области мы окажем им образовательную поддержку, что в результате поспособствует развитию предпринимательства в регионе", - отметил председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Обучающая программа "Курс малого бизнеса" для офицеров, увольняющихся с военной службы, и членов их семей, стремящихся получить новые необходимые в условиях гражданской среды профессиональные навыки, разработана ПСБ в сотрудничестве с Высшей школой экономики.

Курс, проводимый в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позволяет получить практические знания, навыки и компетенции, необходимые для запуска и развития своего дела.

Соглашение о сотрудничестве ПСБ и Ульяновской области также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.

По словам председателя Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, в регионе создана единая система поддержки женского предпринимательства.

"Недавно мы провели уже восьмой сезон образовательного проекта для женщин "Мама-предприниматель". Этот проект позволяет женщинам превратить свое хобби в прибыльное дело. Участие в нём приняли уже более 300 молодых мам. Этот проект стал очень востребованным и популярным у нас в регионе. Хочу отдельно отметить, что Ульяновская область была в числе первых регионов в стране, где начал работать данный обучающий курс. Кроме того, обучиться бизнесу помогает и ещё один масштабный проект "Академия женского бизнеса", который впервые стартовал в прошлом году. Его уникальность в том, что он проходит в каждом районе нашей области. Большую роль в формировании единой системы поддержки женского предпринимательства играет и финансовая помощь. В Ульяновской области действует специальный льготный займ всего под 3% годовых на развитие именно женских бизнес-проектов, который также стал одним из популярных инструментов, помогающих женщинам на этапе старта и развития собственного дела", - рассказал Руслан Гайнетдинов.