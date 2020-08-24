В Ульяновской области жен военнослужащих будут учить бизнесу

Новости

Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ 11:38
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 11:37
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой 11:21
На Камчатке турист сорвался с ледника 11:19
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре 11:18
В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок 11:15
Минприроды поддержало идею создания на Куштау охраняемой территории 11:10
Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час 10:59
Москвичи после самоизоляции сделали выбор в пользу личных авто 10:58
"Дружелюбные": эстонцы сняли на видео встречу с российской подлодкой 10:45
В Москве найден мертвым актер из "Трех толстяков" Борис Христофоров 10:37
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии 10:33
Появились подробности гибели пяти человек под Воронежем 10:32
Мошенники под видом госуслуг продавали поддельные регистрационные документы 10:29
Планов по вводу платного въезда в Москву пока нет 10:26
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене 10:21
Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020" 10:14
Около 100 арт-объектов установят в Москве ко Дню города 09:59
Мошенник под видом сотрудника банка выманил у москвички миллион рублей 09:59
Ученые: Болезнь Альцгеймера можно лечить, очистив нейроны от "мусора" 09:58
В 80 школах Хабаровского края не смогли накормить детей бесплатно 09:57
Премьер Японии в очередной раз обратился в больницу 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 12:00

В Ульяновской области жен военнослужащих будут учить бизнесу

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
23 августа на форуме "Армия-2020" подписано соглашение о старте в Ульяновской области нового проекта по бизнес-образованию для жен военнослужащих.

Подписи под документом поставили ульяновский губернатор Сергей Морозов и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
В Ульяновск привезут 29 новых трамвайных вагонов "Львенок"

Пройти обучение по программе "Курс малого бизнеса" смогут супруги офицеров Вооруженных сил России.

"В Ульяновской области более 13 тысяч женщин-предпринимателей, и мы прилагаем все усилия для того, чтобы их число постоянно росло. Благодаря подписанному соглашению "Промсвязьбанк" станет нашим финансовым и методическим партнером в реализации образовательной программы по обучению супруг офицеров Вооруженных сил РФ основам предпринимательства. Это еще один хороший инструмент по развитию бизнеса в Ульяновской области. Кроме того, эта программа - хорошее подспорье для выполнения задач национального проекта по поддержке предпринимательства. Хочу особо отметить, что в Ульяновской области есть не имеющие аналогов в стране финансовые продукты для женщин. К примеру, льготный займ для женского бизнеса до трех млн рублей на срок до 36 месяцев с процентной ставкой от 3% до 5% годовых. Все это позволяет женщинам сделать важный первый шаг на пути к своему делу", - отметил Сергей Морозов.

"ПСБ, имеющий многолетний опыт работы с малым бизнесом, предложил Ульяновску, где широко распространено женское предпринимательство, программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров. Уверен, что совместными усилиями с Правительством Ульяновской области мы окажем им образовательную поддержку, что в результате поспособствует развитию предпринимательства в регионе", - отметил председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков.

Обучающая программа "Курс малого бизнеса" для офицеров, увольняющихся с военной службы, и членов их семей, стремящихся получить новые необходимые в условиях гражданской среды профессиональные навыки, разработана ПСБ в сотрудничестве с Высшей школой экономики.

Курс, проводимый в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, позволяет получить практические знания, навыки и компетенции, необходимые для запуска и развития своего дела.

Фото: Пресс-центр Фонда "Ульяновск - культурная столица"
В Ульяновской области пройдет юбилейный X Международный культурный форум

Соглашение о сотрудничестве ПСБ и Ульяновской области также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.

По словам председателя Совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, в регионе создана единая система поддержки женского предпринимательства.

"Недавно мы провели уже восьмой сезон образовательного проекта для женщин "Мама-предприниматель". Этот проект позволяет женщинам превратить свое хобби в прибыльное дело. Участие в нём приняли уже более 300 молодых мам. Этот проект стал очень востребованным и популярным у нас в регионе. Хочу отдельно отметить, что Ульяновская область была в числе первых регионов в стране, где начал работать данный обучающий курс. Кроме того, обучиться бизнесу помогает и ещё один масштабный проект "Академия женского бизнеса", который впервые стартовал в прошлом году. Его уникальность в том, что он проходит в каждом районе нашей области. Большую роль в формировании единой системы поддержки женского предпринимательства играет и финансовая помощь. В Ульяновской области действует специальный льготный займ всего под 3% годовых на развитие именно женских бизнес-проектов, который также стал одним из популярных инструментов, помогающих женщинам на этапе старта и развития собственного дела", - рассказал Руслан Гайнетдинов.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

Главное сегодня

Посольство: Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ
Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу
ЦБ выявил новый способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Пожарные справились с огнем после взрыва на газопроводе в Сирии