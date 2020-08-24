Верховный суд РФ разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного

Верховный суд РФ изучил материалы гражданского спора родных умершего больного и медицинского учреждения. По мнению близких родственников, в смерти пожилого человека были виновны медики, не вовремя и некачественно оказавшие помощь.

За ошибочный диагноз пациент или его родные вправе требовать от врачей компенсации. Но ошибку надо доказать. Фото: utah778 / istock

Местные суды отказали родным в их исковых требованиях, и спор пришлось изучать Верховному суду. С подобной ситуацией могут столкнуться и, действительно, сталкиваются немало граждан. Поэтому толкование Верховным судом применяемых в подобных случаях норм закона может оказаться полезным не только судьям, для которых и были сделаны подобные разъяснения.

Эта история случилась в Нижегородской области. И началась обычно - пожилая женщина почувствовала себя плохо, и ей вызвали бригаду "скорой помощи". Те приехали, посмотрели и дали совет - пойти в поликлинику к терапевту. Но сделать это женщина не успела, так как на следующий день ей стало еще хуже, и родственники вновь позвонили в "скорую". На этот раз женщину забрали в больницу, где поставили диагноз - инсульт. Через несколько дней больная скончалась. Сын умершей посчитал, что в гибели родного человека виноваты врачи, которые вовремя не увидели опасности и сразу не госпитализировали его мать. Мужчина обратился суд с иском к больнице. Свой моральный ущерб он оценил в два миллиона рублей.

Но местные суды ему в иске отказали. Тогда он вынужден был пойти в Верховный суд. Там материалы спора изучила Судебная коллегия по гражданским делам и с выводами коллег не согласилась. Главное, что заявил Верховный суд - ответственность за вред пациенту врач несет лишь в том случае, когда доказана прямая причинно-следственная связь между действиями медика и смертью больного.

В нашем случае приехавшая по первому вызову "скорая помощь" отнеслась к больному человеку равнодушно - не стала измерять температуру и делать кардиограмму, а лишь констатировала "острое нарушение мозгового кровообращения". Врачи посоветовали пожилой женщине обратиться к участковому терапевту. Но уже утром следующего дня ей стало хуже. Вновь вызвали неотложку. На этот раз женщине поставили диагноз - инсульт и отвезли ее в больницу, где она через несколько дней умерла.

Ее сын с потерей не смирился и стал жаловаться во все инстанции и требовал установить и наказать виновных. В больнице "скорой помощи" провели врачебную комиссию, которая признала ошибкой отказ в госпитализации. Главврач сделал подчиненным замечание. Но потерявший мать сын не успокоился и продолжил жаловаться. Местный орган Росздравнадзора и министерство здравоохранения области провели в больнице проверки и признали бездействие медиков.

Свое заключение дал и ведущий кардиолог региона, профессор и внештатный эксперт Росздравнадзора. Он подчеркнул, что из-за несвоевременной госпитализации медики упустили возможность "оказать адекватную помощь больной с острым нарушением мозгового кровообращения в стационаре". С этим и другими доказательствами сын обратился в суд и потребовал взыскать с больницы два миллиона рублей морального вреда.

По ходатайству истца суд назначил судмедэкспертизу, чтобы установить причинно-следственную связь между действиями медиков и смертью больной. Экспертиза сказала, что точную причину смерти можно назвать лишь по результатам патолого-анатомического исследования. А его не было. Но эксперты признали, что первая "скорая" оказала помощь с недостатками: не сделала ЭКГ, не измерила температуру и не повезла в больницу. Правда, экспертиза сказала, что это могло и не спасти женщину, так как у нее было еще много сопутствующих серьезных болезней.

Нижегородские суды, сославшись именно на эти выводы экспертов, в иске сыну отказали. По мнению местных судов, никакой связи между плохим оказанием помощи и смертью женщины нет. Верховный суд с такими решениями не согласился и подчеркнул: нижегородские суды неправильно обязали истца доказывать ошибку врачей и ее причинно-следственную связь со смертью пациентки.

Врач отвечает за вред пациенту, если доказана связь между действиями медика и смертью больного

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, сын умершей женщины представил все необходимые доказательства, которые дают ему право требовать компенсацию морального вреда. А вот больница не привела никаких аргументов, которые бы подтвердили невиновность врачей в смерти пациентки. Еще Верховный суд заметил, что заключение судебной экспертизы первый суд не оценил в совокупности с заключением профессора. Судя по его заключению, именно из-за несвоевременной госпитализации медики упустили возможность "оказать адекватную помощь больной в стационаре".

Верховный суд не согласился с отказом в иске. Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила все принятые по этому спору решения и велела пересмотреть спор заново с учетом своих разъяснений.