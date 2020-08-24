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24.08.2020 19:20
Рубрика: Общество

Отследили мусоровоз

Выброшенный пакет с деньгами нашли с помощью ГЛОНАСС
Текст: Мария Волкова ( "Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Жителю Нижнего Новгорода региональный оператор по переработке ТБО вернул несколько сотен тысяч рублей, случайно выброшенных в контейнер с мусором. Искали пропажу с помощью системы ГЛОНАСС.

Нижегородец по имени Игорь стесняется повышенного внимания журналистов, поэтому фамилию просит не называть. Но подробностями происшествия делится охотно. Его семья собиралась купить машину. Накопили несколько сотен тысяч рублей, сложили деньги и документы в пакет. Там же была бутылка с моющим средством, что-то еще по мелочи. Рядом стоял точно такой же пакет с мусором, который жена попросила вынести. Недрогнувшей рукой Игорь взял пакет с деньгами и отправил его в контейнер. Ошибку заметили быстро, но было поздно: мусоровоз уже вывез отходы на станцию.

Фото: ГИБДД по Нижегородской области
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Семья обратилась к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. По программе мониторинга вывоза отходов, работающей на базе ГЛОНАСС, удалось отследить траекторию движения мусоровоза и перехватить его до разгрузки.

- Объем мусора в машине был немалый: 20 кубометров. Семья тоже прибыла на станцию, чтобы участвовать в поисках и помочь опознать пакет. Сотрудники смотрели вместе с ними. В общей сложности потратили 1,5 часа. Нашлось два похожих пакета, один из них оказался тем самым, - рассказал "РГ" начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО "Управление отходами-НН" Денис Вотинцев. - Семья была рада до слез.

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