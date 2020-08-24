Александр Усс принял участие в форуме "Армия-2020"

Новости

Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры" 12:32
В Ростове организатору концерта Басты пригрозили штрафом 12:23
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 15:20
Рубрика: Власть

Александр Усс принял участие в форуме "Армия-2020"

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Участников и гостей форума и Армейских международных игр-2020 поприветствовал премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На форум приглашены главы и представители регионов, известные общественные деятели, ведущие ученые и эксперты, российские предприятия и организации, а также официальные делегации и предприятия зарубежных стран.

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
На СНСЗ состоялась закладка нового теплохода для перевозок по Енисею

Так, на мероприятие прибыли свыше 90 делегаций из разных стран, чтобы ознакомиться с продукцией и достижениями российского оборонно-промышленного комплекса. Свои экспозиции представили около 1,5 тыс. организаций и промышленных предприятий. В программе форума особое внимание уделено вопросам развития авиационного, промышленного кластеров и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах национальных проектов.

Как отметил Михаил Мишустин, впервые в таких масштабах на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения. Это интеллектуально-транспортная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского и сельского коммунального хозяйства и многие другие проекты.

От Красноярского края в мероприятиях форума и конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" участвуют представители органов исполнительной власти и предприятий оборонного комплекса - АО "Красноярский машиностроительный завод", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева", научно-производственное предприятие "Радиосвязь"

-   На военном форуме "Армия-2020" и Международных армейских играх бывал не раз. Здесь всегда испытываешь особое чувство гордости за свою страну и Красноярский край. За министра обороны, нашего земляка, за красноярцев-заводчан, которые производят "изделия" с лучшими боевыми характеристикам в мире, - сказал Александр Усс.

Отметим, задачи предприятий ОПК края в основном определяются федеральными целевыми программами и гособоронзаказом. Они создают элементы вооружения и космические аппараты, комплексы связи, ретрансляции, телерадиовещания, навигации, геодезии и дистанционного зондирования Земли. Также предприятия выпускают продукцию гражданского назначения, в том числе специализированное оборудование для атомной, нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплекса, добывающей и металлургической промышленности, космические аппараты связи, системы навигации, медицинское оборудование и многое другое.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии
Учебный год в Москве начнется в обычной очной форме обучения
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг