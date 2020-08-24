Александр Усс принял участие в форуме "Армия-2020"

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Участников и гостей форума и Армейских международных игр-2020 поприветствовал премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. На форум приглашены главы и представители регионов, известные общественные деятели, ведущие ученые и эксперты, российские предприятия и организации, а также официальные делегации и предприятия зарубежных стран.

Так, на мероприятие прибыли свыше 90 делегаций из разных стран, чтобы ознакомиться с продукцией и достижениями российского оборонно-промышленного комплекса. Свои экспозиции представили около 1,5 тыс. организаций и промышленных предприятий. В программе форума особое внимание уделено вопросам развития авиационного, промышленного кластеров и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в интересах национальных проектов.

Как отметил Михаил Мишустин, впервые в таких масштабах на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения. Это интеллектуально-транспортная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского и сельского коммунального хозяйства и многие другие проекты.

От Красноярского края в мероприятиях форума и конгресса "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы" участвуют представители органов исполнительной власти и предприятий оборонного комплекса - АО "Красноярский машиностроительный завод", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева", научно-производственное предприятие "Радиосвязь"

- На военном форуме "Армия-2020" и Международных армейских играх бывал не раз. Здесь всегда испытываешь особое чувство гордости за свою страну и Красноярский край. За министра обороны, нашего земляка, за красноярцев-заводчан, которые производят "изделия" с лучшими боевыми характеристикам в мире, - сказал Александр Усс.

Отметим, задачи предприятий ОПК края в основном определяются федеральными целевыми программами и гособоронзаказом. Они создают элементы вооружения и космические аппараты, комплексы связи, ретрансляции, телерадиовещания, навигации, геодезии и дистанционного зондирования Земли. Также предприятия выпускают продукцию гражданского назначения, в том числе специализированное оборудование для атомной, нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплекса, добывающей и металлургической промышленности, космические аппараты связи, системы навигации, медицинское оборудование и многое другое.