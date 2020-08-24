Томская область расширила сотрудничество с концерном "Алмаз-Антей"

В Томске будут готовить специалистов для предприятий АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Это, в том числе, предусмотрено дорожной картой по расширению сотрудничества концерна с предприятиями, научными организациями и вузами Томска. Как сообщает пресс-служба областной администрации, документ подписали губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления, генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков на международном военно-техническом форуме "Армия 2020", который проходит в подмосковной Кубинке.

Стороны договорились создать совместный научно-образовательный центр для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

- Этот центр будет создан на базе обладающего уникальными компетенциями Томского университета систем управления и радиоэлектроники, - сообщил глава региона. - Подписывая соглашение с концерном "Алмаз-Антей", мы даем очередной импульс развития нашим промышленным предприятиям и научно-образовательному комплексу.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что благодаря соглашению томские предприятия смогут усилить свое присутствие в программе импортозамещения, будут разрабатывать и производить инновационную продукцию гражданского и двойного назначения. Это позволит создать новые высокотехнологичные рабочие места, а Томской области - внести существенный вклад в развитие обороноспособности страны.

Также на форуме "Армия 2020" губернатор Сергей Жвачкин представил томский научно-промышленный кластер двойного назначения, ориентированный на выпуск высокотехнологичной продукции. В числе его участников, помимо предприятий, - университеты и академические институты.

- Томск - постоянный участник одного из крупнейших в мире военно-технических форумов. В этом году наши промышленники и ученые представляют здесь 14 новейших разработок, главным образом в области микро- и радиоэлектроники. Это реальный живой результат интеграции науки и промышленности, которая является ноу-хау нашего региона, - отметил Сергей Жвачкин.

Справка "РГ"

Дорожная карта сотрудничества томских предприятий с концерном "Алмаз-Антей" рассчитана на четыре года. Наиболее перспективные направления - создание технологий производства и расширение применения отечественной электронной компонентной базы СВЧ-диапазона, систем и средств измерений радиотехнических изделий, мехатронных и роботизированных компонентов и систем на их основе. Ключевым предприятием по взаимодействию с концерном станет научно-производственная фирма "Микран".