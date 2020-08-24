Утвержден перечень мер для ликвидации экоущерба в Усолье-Сибирском

Межведомственная рабочая группа по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском утвердила перечень неотложных мер, которые необходимо выполнить в текущем году, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. В группу вошли 32 представителя федеральных органов исполнительной власти, госкорпорации "Росатом" и региона. За две недели найдено необходимое федеральное финансирование для реализации первых задач.

"Сейчас на площадке работают специалисты Министерства обороны, и благодаря опыту Министерства обороны мы можем провести такие сложные работы, как перезатаривание емкостей, которые содержит хлорорганические соединения, наиболее опасные вещества, расположенные на этой зараженной промышленной площадке", - доложила зампред правительства на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Специалисты "Росатома" занимаются ликвидацией отходов из цеха ртутного электролиза, а сотрудники МЧС совместно с региональными силами проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности людей, проживающих в городе.

Ситуация, заверила Абрамченко, находится на контроле. "Очень важно еще не допустить попадание опасных веществ в Ангару, и этим тоже занимаемся сейчас непосредственно на площадке", - добавила она.