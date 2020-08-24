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24.08.2020 09:24
Рубрика: Власть

В Новосибирской области открыли фитнес-клубы и продлили режим ограничений

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирской области до 30 сентября продлен режим повышенной готовности, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании правительства области.

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В связи с этим в регионе обязательным остается ношение защитных масок в общественных местах, включая транспорт, магазины.

В то же время с 24 августа в регионе открываются фитнес-клубы и тренажерные залы, а с 1 сентября в полноценном режиме заработают музеи и выставочные залы, а также работу учреждения и организации дополнительного образования.

В целом, по оценке Роспотребнадзора, ситуация по распространению коронавируса в регионе на данный момент благоприятная.

Справка "РГ"

С 24 августа в Новосибирской области также разрешены групповые занятия команд, тренировки во всех учреждениях физкультуры и спорта, независимо от формы собственности, в том числе негосударственных.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Пандемия коронавируса COVID-19

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